Французская компания представила концепт плавающего гостиничного номера

Вдохновлялись создатели плавающей капсулой из фильма "Шпион, который меня любил"

Компания Anthénea из Франции представила концепт экологически чистого судна, который задуман, как плавающий гостиничный номер. Об этом пишет Hypebeast.

Вдохновением послужила плавучая капсула из фильма 1977 года "Шпион, который меня любил".

[ + – ] Кадр из фильма "Шпион, который меня любил" Фото: Скриншот

Концепт оснащен солнечными батареями, двумя электрическими силовыми установками, бесшумным электродвигателем и изготовлено из экологически чистых материалов.

В нем располагается спальня с круглой кроватью и ванной, гостиная с диваном и мини-баром, а также небольшой солярий на крыше, где могут загорать сразу 12 человек.

В зависимости от комплектации плавающий гостиничный номер Anthénea может стоить от 365 тысяч долларов за самую маленькую капсулу (9,4 метра в диаметре) до 730 тысяч долларов США за самую большую капсулу премиум-класса.

Инновация, которая, как считается, может произвести революцию в гостиничном бизнесе, в первую очередь предназначена для стран в Персидском заливе, но может использоваться во всем мире, где есть море, или океан.

Первые капсулы уже смогут принять гостей в этом году, во время Чемпионата мира по футболу в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Капсула Anthénea будет установлена ​​в Дохе в Перл-Марина без негативного воздействия на морское дно. Еще одна капсула строится на верфи Lannion и будет доставлена ​​в Оман.

"Капсулой интересуются на Мальдивах, в Азии, в Канаде и в Южной Америке", — отмечает один из создателей плавучего гостиничного номера Жак-Антуан Сесброн.