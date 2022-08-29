Французька компанія представила концепт плавучого готельного номера

Надихалися творці плавучою капсулою з фільму "Шпигун, який мене кохав"

Компанія Anthénea з Франції представила концепт екологічно чистого судна, яке задумане як плавучий готельний номер. Про це пише Hypebeast.

Натхненням стала плавуча капсула з фільму 1977 року "Шпигун, який мене кохав".

[ + – ] Кадр із фільму "Шпигун, який мене кохав" Фото: Скриншот

Концепт оснащений сонячними батареями, двома електричними силовими установками, безшумним електродвигуном та виготовлений з екологічно чистих матеріалів.

У ньому розташовується спальня з круглим ліжком та ванною, вітальня з диваном та мінібаром, а також невеликий солярій на даху, де можуть засмагати одразу 12 осіб.

Залежно від комплектації готельний номер Anthénea може коштувати від 365 тисяч доларів за найменшу капсулу (9,4 метра в діаметрі) до 730 тисяч доларів США за найбільшу капсулу преміумкласу.

Інновація, яка, як вважається, може зробити революцію в готельному бізнесі, в першу чергу призначена для країн Перської затоки, але може використовуватися в усьому світі, де є море, або океан.

Перші капсули вже зможуть прийняти гостей цього року, під час Чемпіонату світу з футболу у Катарі, який відбудеться з 20 листопада до 18 грудня.

Капсула Anthénea буде встановлена ​​в Досі в Перл-Маріна без негативного впливу на морське дно. Ще одна капсула будується на верфі Lannion і буде доставлена ​​до Оману.

"Капсулою цікавляться на Мальдівах, в Азії, в Канаді та в Південній Америці", — зазначає один із творців плавучого готельного номера Жак-Антуан Сесброн.