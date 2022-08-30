В ярких париках. Мадонна показала праздничное фото с детьми

Знаменитость устроила вечеринку в последние выходные лета.

Если кто-то и знает, как устраивать самые отвязные вечеринки, так это Мадонна. На днях 64-летняя знаменитость решила отметить последние выходные лета вместе со своими детьми и устроила яркий праздник. По этому случаю вместе с наследниками певица примерили несколько разноцветных париков. Фотографии с вечеринки звезда опубликовала у себя в Instagram-stories.

[ + – ] Мадонна с детьми - 16-летними Мерси и Дэвидом, а также 10-летними близнецами Эстер и Стеллой Фото: Instagram madonna

Как пишет Hellomagazine, веселье в доме Мадонны стало продолжением дня рождения ее младших дочек-близняшек — Эстер и Стеллы. Пару недель назад девочкам исполнилось десять лет. На одном из видео с громкой вечеринки близнецы позировали с праздничным тортом и пончиками, а также вместе с друзьями играли в настольные игры, наслаждались мороженым и восхищались фокусами Дэвида Блейна, которого Мадонна тоже пригласила на вечеринку.

[ + – ] Вечеринка для детей Мадонны Фото: Instagram madonna

[ + – ] Фокусник Дэвид Блейн на вечеринке Мадонны Фото: Instagram madonna

На фотографиях, которые певица опубликовала в соцсетях, можно разглядеть интерьеры ее роскошного особняка. Внутри шикарного дома Мадонны сочетаются стили ретро и модерн: картины современного искусства и красивые паркетные полы дополняют старинные лампы, люстры, а также яркие вазы с цветами. А на огромной кухне достаточно места для всей большой семьи певицы. Как известно, у Мадонны шестеро детей: десятилетние близнецы Стелла и Эстер, 25-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, а также 16-летние Дэвид и Мерси.

Не так давно Мадонна отмечала собственный 63-й день рождения на Сицилии, куда она пригласила друзей и близких. Вечеринка была традиционно роскошной. За наряды на празднике отвечал Dolce & Gabanna, а виновница торжества будоражила поклонников страстными поцелуями с подругами. В СМИ писали, что Мадонна потратила тысячи долларов на грандиозный праздник в роскошном Палаццо Кастеллуччо — сицилийском дворце 18 века. А перед празднованием собственного дня рождения она устроила вечеринку для своего сына Рокко, которому в августе исполнилось 22.

Фокус ранее писал о том, что 16-летний приемный сын Мадонны Дэвид Банда носит платья своей мамы. И, как оказалось, они очень ему идут.