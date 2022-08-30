У яскравих перуках. Мадонна показала святкове фото з дітьми

Знаменитість влаштувала вечірку в останні вихідні літа.

Якщо хтось і знає, як влаштовувати найвідв'язніші вечірки, то це Мадонна. Днями 64-річна знаменитість вирішила відзначити останні вихідні літа разом зі своїми дітьми та влаштувала яскраве свято. З цієї нагоди разом зі спадкоємцями співачка приміряли кілька різнокольорових перук. Фотографії з вечірки зірка опублікувала в себе у Instagram-stories.

[ + – ] Мадонна з дітьми: 16-річними Мерсі та Девідом, а також 10-річними близнюками Естер і Стеллою Фото: Instagram madonna

Як пише Hellomagazine, веселощі в будинку Мадонни стали продовженням дня народження її молодших доньок-близнючок — Естер і Стелли. Кілька тижнів тому дівчаткам виповнилося десять років. На одному з відео із гучної вечірки близнючки позували зі святковим тортом і пончиками, а також разом із друзями грали в настільні ігри, насолоджувалися морозивом і захоплювалися фокусами Девіда Блейна, якого Мадонна також запросила на вечірку.

[ + – ] Вечірка для дітей Мадонни Фото: Instagram madonna

[ + – ] Фокусник Девід Блейн на вечірці Мадонни Фото: Instagram madonna

На фотографіях, які опублікувала співачка в соцмережах, можна розглянути інтер'єри її розкішного маєтку. Усередині шикарного будинку Мадонни поєднуються стилі ретро та модерн: картини сучасного мистецтва та красива паркетна підлога доповнюють старовинні лампи, люстри, а також яскраві вази з квітами. А на величезній кухні достатньо місця для всієї родини співачки. Як відомо, у Мадонни шестеро дітей: десятирічні близнючки Стелла й Естер, 25-річна Лурдес, 22-річний Рокко, а також 16-річні Девід і Мерсі.

Нещодавно Мадонна відзначала свій 63-ій день народження на Сицилії, куди вона запросила друзів і близьких. Вечірка була традиційно розкішною. За вбрання на святі відповідав Dolce & Gabanna, а винуватиця урочистості розбурхувала шанувальників пристрасними поцілунками з подругами. У ЗМІ писали, що Мадонна витратила тисячі доларів на грандіозне свято в розкішному Палаццо Кастеллуччо — сицилійському палаці 18 століття. А перед відзначенням власного дня народження вона влаштувала вечірку для свого сина Рокко, якому в серпні виповнилося 22.

Фокус раніше писав про те, що 16-річний прийомний син Мадонни Девід Банда носить сукні своєї матері. І, як виявилось, вони дуже йому пасують.