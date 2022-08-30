Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм появились на мероприятии в парных нарядах

Сын Дэвида Бекхэма не оставляет надежды посвятить свою жизнь кулинарии.

Недавно 23-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его жена 27-летняя Никола Пельтц побывали на мероприятии Wendy's в честь нового фаст-фуда Strawberry Frosty в Лос -Анджелесе. По этому случаю знаменитости примерили парные наряды.

Как известно, Бруклин увлекается кулинарией и надеется однажды стать настоящим шеф-поваром, а потому вместе с супругой старается влиться в тусовку рестораторов, посещая различные мероприятия.

На снимках, которые появились в Instagram знаменитостей, Бруклин позирует в брюках пастельно-розового цвета и кроссовках цвета фуксии в сочетании с белой рубашкой. Как пишет Daily mail, Никола Пельтц выбрала для выхода в свет нежно-розовое винтажное платье, похожее на то, что Мадонна надела в 2006 году на вечеринку Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар".

На снимках, которые опубликовал Бруклин у себя в Instagram, пара страстно целуется.

На мероприятии к знаменитостям присоединились брат Николы 36-летний Уилл Пельтц и его возлюбленная 29-летняя Кения Кински-Джонс.

Напомним, на днях Бруклин поделился в Instagram видео, в котором он готовит свой очередной "шедевр" — пиццу с томатным соусом. Сын Дэвида Бекхэма считает себя хорошим поваром, однако пока что его кулинарными способностями восхищается только супруга. Подписчики в соцсетях довольно скептически относятся к талантам Бруклина и предлагают ему серьезно подумать, прежде чем посвящать жизнь кулинарии.

"Не бросайте свою основную работу" — написал один из поклонников Бруклина, напомнив знаменитости о том, что у него гораздо лучше получается позировать для обложек журналов, чем создавать кулинарные шедевры.

"Твой основной соус — консервированные помидоры и сырой чеснок. Серьезно?!"- написал другой фанат звезды.

Напомним, в Сети давно обсуждают натянутые отношения Николы Пельтц с мамой Бруклина Викторией Бекхэм. Сама знаменитость утверждает, что их общение не заладилось с первого дня подготовки к свадьбе. Якобы Виктория Бекхэм хотела, чтобы невестка выходила замуж в наряде ее бренда, но Никола выбрала платье от Valentino.

Фокус ранее рассказывал о том, как развиваются отношения Николы Пельтц и ее супруга. И какие у нее на самом деле проблемы с Викторией Бекхэм.