Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем з'явилися на заході в парному вбранні

Син Девіда Бекхема не залишає надії присвятити своє життя кулінарії.

Нещодавно 23-річний син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін s його дружина 27-річна Нікола Пельтц побували на заході Wendy's на честь нового фаст-фуду Strawberry Frosty в Лос-Анджелесі. З цієї нагоди знаменитості приміряли парне вбрання.

Як відомо, Бруклін захоплюється кулінарією та сподівається якось стати справжнім шеф-кухарем, а тому разом із дружиною намагається влитися в тусовку рестораторів, відвідуючи різноманітні заходи.

На знімках, які з'явилися в Instagram знаменитостей, Бруклін позує в штанах пастельно-рожевого кольору та кросівках кольору фуксії в поєднанні з білою сорочкою. Як пише Daily Мail, Нікола Пельтц обрала для виходу у світ ніжно-рожеву вінтажну сукню, схожу на ту, що Мадонна одягла у 2006 році на вечірку Vanity Fair ыз нагоди вручення премії "Оскар".

На знімках, які опублікував Бруклін у себе в Instagram, пара пристрасно цілується.

На заході до знаменитостей приєдналися брат Ніколи 36-річний Вілл Пельтц і його кохана 29-річна Кенія Кінскі-Джонс.

Нагадаємо, днями Бруклін поділився в Instagram відео, де він готує свій черговий "шедевр" — піцу з томатним соусом. Син Девіда Бекхема вважає себе хорошим кухарем, проте поки що його кулінарними здібностями захоплюється лише дружина. Підписники в соцмережах досить скептично ставляться до талантів Брукліна та пропонують серйозно подумати, перш ніж присвячувати життя кулінарії.

"Не кидайте свою основну роботу", — написав один із шанувальників Брукліна, нагадавши знаменитості про те, що в нього набагато краще виходить позувати для обкладинок журналів, ніж створювати кулінарні шедеври.

"Твій основний соус — консервовані помідори та сирий часник. Серйозно?!" — написав інший фанат зірки.

Нагадаємо, у мережі давно обговорюють натягнуті стосунки Ніколи Пельтц із мамою Брукліна Вікторією Бекхем. Сама знаменитість стверджує, що їхнє спілкування не склалося з першого дня підготовки до весілля. Нібито Вікторія Бекхем хотіла, щоб невістка виходила заміж у вбранні її бренду, але Нікола обрала сукню Valentino.

Фокус раніше розповідав про те, як розвиваються стосунки Ніколи Пельтц і її чоловіка та які в неї справді проблеми з Вікторією Бекхем.