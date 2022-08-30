Почему сын Меган Маркл и принца Гарри очень популярен в школе

Герцогиня Сассекская уделяет огромное внимание манерам при воспитании детей.

На днях Меган Маркл поделилась в интервью изданию The Cut множеством историй из своей семейной жизни. В том числе она рассказала о том, что ее трехлетний сын Арчи ходит в школу и довольно популярен среди одноклассников.

Безусловно, главный секрет наследника в природном обаянии, которое малыш наверняка унаследовал от своего знаменитого отца принца Гарри. Но есть и еще один прием, которым воспользовался Арчи, чтобы расположить к себе одноклассников. Правнук королевы угощает своих школьных приятелей свежими фруктами из собственного сада. И это сильно поднимает его авторитет среди одноклассников.

Как пишет Hellomagazine, Меган Маркл огромное внимание уделяет манерам своих детей — их, как известно, у нее и принца Гарри двое, но малышку Лилибет пока мало интересуют нравоучения матери ввиду возраста.

"Мы всегда говорим Арчи: "манеры делают человека"", — рассказывает Меган Маркл в интервью The Cut о том, как она воспитывает старшего сына.

По рассказам супруги принца Гарри, Арчи любит посещать дни рождения школьных приятелей вместе с ней. При этом в отличие от других мам, Меган Маркл не стесняется присоединяться к веселью и готова прыгать на батутах вместе с детьми.

"Я была в надувном замке и увидела там годовалого ребенка. Я подумала: "Где его мама?" И эта мама снаружи говорит: "О, привет! Я здесь. Я не была уверена, стоит ли мне войти". Я подумала: "Тебе нужен твой ребенок? Конечно, ты можешь войти"", — говорила супруга принца Гарри.

Напомним, Меган Маркл снялась для обложки издания The Cut, повторив несколько ярких образов с тех времен, когда она была актрисой сериалов, а не герцогиней. Знаменитость позировала в откровенных — как для члена королевской семьи — нарядах, чем наверняка могла вызвать гнев семьи Елизаветы II.

Фокус рассказывал, что одной из главных новостей, которые Меган Маркл поведала журналистам, стало возвращение герцогини Сассекской в Instagram. По ее словам, в те времена, когда она исполняла обязанности члена королевской семьи, ей не нравилось, что не было возможности самостоятельно вести блог, а снимки, которые там появлялись, приходилось одобрять.