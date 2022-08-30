Чому син Меган Маркл і принца Гаррі дуже популярний у школі

Герцогиня Сассекська приділяє велику увагу манерам під час виховання дітей.

Днями Меган Маркл поділилася в інтерв'ю виданнюThe Cut безліччю історій зі свого сімейного життя. Серед іншого вона розповіла про те, що її трирічний син Арчі ходить у школу та є досить популярним серед однокласників.

Безумовно, головний секрет спадкоємця в природній чарівності, яку напевно успадкував від свого знаменитого батька принца Гаррі. Але є ще один прийом, яким скористався Арчі, щоб привернути до себе однокласників. Правнук королеви пригощає своїх шкільних приятелів свіжими фруктами із власного саду. І це дуже піднімає його авторитет серед однокласників.

Як пише Hellomagazine, Меган Маркл величезну увагу приділяє манерам своїх дітей — їх, як відомо, у неї та принца Гаррі двоє, але малу Лілібет поки що мало цікавить мораль через її вік.

"Ми завжди говоримо Арчі: "Манери роблять людину", — розповідає Меган Маркл в інтерв'ю The Cut про те, як вона виховує старшого сина.

За словами дружини принца Гаррі, Арчі любить відвідувати дні народження шкільних приятелів разом із нею. При цьому на відміну від інших мам Меган Маркл не соромиться приєднуватися до веселощів і готова стрибати на батутах разом із дітьми.

"Я була в надувному замку та побачила там однорічну дитину. Я подумала: "Де його мама?" І ця мама зовні каже: "О, привіт! Я тут. Я не була впевнена, чи варто мені увійти". Я подумала: "Тобі потрібна твоя дитина? Звичайно, ти можеш увійти", — казала дружина принца Гаррі.

Нагадаємо, Меган Маркл знялася для обкладинки видання The Cut, повторивши кілька яскравих образів із часів, коли вона була акторкою серіалів, а не герцогинею. Знаменитість позувала у відвертих — як для члена королівської сім'ї — вбраннях, чим, напевно, могла викликати гнів сім'ї Єлизавети II.

Фокус розповідав, що однією з головних новин, яку Меган Маркл розповіла журналістам, стало повернення герцогині Сассекської в Instagram. За її словами, у ті часи, коли вона виконувала обов'язки члена королівської родини, їй не подобалося, що не було можливості самостійно вести блог, а знімки, які там з'являлися, доводилося узгоджувати.