Три знака зодиака, которым повезет с деньгами в сентябре 2022

Особенно удачным месяц будет для Весов, Скорпионов и Стрельцов.

В сентябре целых шесть ретроградных планет — Нептун, Уран, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Плутон — будут тормозить планы и возвращать нас к прошлому, заставляя оглянуться и доделать то, что было не завершено. Первый месяц осени, по словам астрологов, точно не время, чтобы куда-то спешить, бежать вперед и торопить события. Однако для некоторых представителей знаков зодиака этот период будет удачным для решения финансовых вопросов.

Весы

6 сентября Венера на целый месяц входит в ваш 12 дом гороскопа. Это время для отдыха. Потратьте деньги на себя, на свой комфорт. Если можете позволить себе в сентябре какой-то отдых за границей, у моря — отправляйтесь.

10 сентября Полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. Это дом работы. Может быть, будете увольняться, завершится какой-то проект или кто-то из ваших помощников уволится. Появятся новости о переменах в вашей организации, где вы работаете. Полнолуние всегда высвечивает вопросы, которые накопились, проясняет ситуацию. Это также хороший период, чтобы сдать анализы, проверить здоровье.

В этот же день 10 сентября Меркурий разворачивается в ретроградное положение в вашем первом доме гороскопа до 2 октября. Это прекрасное время, чтобы что-то обновить, улучшить, переделать. Могут переноситься встречи. Если планировали заключить бизнес-партнерство или подписание контракта — все передвинется до октября.

С 24 сентября по 11 октября Меркурий будет в вашем 12 доме гороскопа. Кто-то вернется из прошлого — партнеры, сотрудники, возлюбленные.

Также 24 сентября Солнце входит в ваш первый дом и приносит энергию. Первые три недели сентября вы можете чувствовать опустошение, так как заканчивается ваш личный год. Как только Солнце войдет в знак Весы, вы почувствуете наполнение.

25 сентября Новолуние в вашем первом доме гороскопа. Если вы родились с 22 по 28 сентября — ближайшие 12 месяцев принесут вам новую жизнь или нового человека в вашу жизнь. Это может быть жених или невеста, ребенок, работа или место жительства. Вы будете инициативны, сделаете шаг вперед, перестанете колебаться.

Стрелец

6 сентября Венера войдет в десятый дом гороскопа до 30 сентября. Это планета денег, а 10 дом отвечает за работу и карьеру, так что первый месяц осени — самое время получить прибавку. Вас ждет новый контракт, интересная и прибыльная работа — особенно если получится устроиться до 10 сентября, пока Меркурий не развернулся в ретроградное положение. Будут достижения в этот период — возможно, получение диплома, сертификата, появятся поводы для гордости. Могут быть также новости о беременности или предложение руки и сердца, ведь Венера планета любви.

10 сентября Полная луна в вашем четвертом доме гороскопа. Это недвижимость, ваши близкие, с кем вы живете. Если вы путешествовали — вернетесь домой.

Полнолуние будет связано с родителями, мамой, так что будет какая-то новость, придется принимать участие в жизни родителей. Также, возможно, узнаете какую-то историю семьи, найдете родственников, отроется тайна. Могут вернуться друзья из детства, с которыми давно не общались.

Особенно сильной в сентябре будет тема 11 дома. 10 сентября там разворачивается Меркурий до 2 октября. Вам придется переосмыслить ваши отношения, круг общения, команду помощников. Будете пересматривать и улучшать вашу работу на будущее. 11 дом — дом мечты. Будете думать, как реализовать задуманное, какие шаги нужно сделать. Придется переписывать план, так как тот, что был раньше, больше не работает.

24 сентября Солнце входит в ваш 11 дом и улучшает вашу работу. Вы станете лидером какой-то группы, создадите коллектив.

25 сентября в 11 доме будет Новолуние. Возможна новость о беременности, так как это дом детей.

25-25 сентября Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну. Кто-то поможет с работой из родственников, получите новость о смене статуса или о переезде в связи с работой. Это творческие, романтический аспект. Будете организовывать встречу, праздник, публичное выступление.

Скорпион

6 сентября Венера входит в ваш 11 дом гороскопа до 30 сентября. Это дом социума. Будет хорошая встреча с друзьями, пригласят на свадьбу, день рождения. Прибыльной будет работа онлайн. Получите финансовые вознаграждения за проделанную работу. Может быть, вам вернут долг друзья после 10 сентября, когда Меркурий развернется. Может быть, получите деньги за уроки, выступление, работу с командой.

Могут вновь вспыхнуть отношения из прошлого, кто-то из друзей, кого вы давно не видели, вернется в вашу жизнь.

10 сентября Полнолуние в пятом доме гороскопа. Это дом любви, романа. Там же находится Нептун. Речь о творчестве, вдохновении, удовольствии, радости. Будет встреча с любимым человеком, возможно, получите хорошую новость о детях, о беременности. Пойдете в театр, кино, приобщитесь к поэзии. Полнолуние проявит все, что связано с творчеством и любовью. Если вы в отношениях, пойдете на романтическое свидание. А если у вас любовный треугольник — тайное станет явным.

Меркурий разворачивается на три недели до 2 октября в вашем 12 доме. Возможно, вернетесь домой из эмиграции, откроются какие-то тайны из прошлого, найдется потерянная посылка.

24 сентября Солнце входит в ваш 12 дом. Это прилив энергии, а 12 дом — время для себя. Пойдете на массажи, отправитесь в санаторий или другое место, где сможете побыть наедине с собой.

25 сентября Новолуние в 12 доме гороскопа. Появится энергия для личной жизни. Займетесь здоровьем, построите планы, связанные с эмиграцией, переездом, или получите новости издалека.

Фокус ранее писал о том, кому из знаков зодиака повезет в сентябре 2022.