Счастливчики. Три знака зодиака, которым повезет в сентябре 2022

Начало осени принесет особые чувства для определенных знаков зодиака.

Известная украинская астролог Анжела Перл спросила у планет, кому особенно повезет в сентябре 2022.

Весы

Весы в конце сентября начинают праздновать свои дни рождения. Так что для них начало и середина осени станут особенно счастливыми.

6 сентября Венера входит в ваш 12 дом (последний дом, дом отдыха, отношений). В это время следует отправиться в отпуск или на ретрит. Также можно сходить к косметологу и подарить себе и своей коже мгновения счастья.

В частности, Весам в начале осени точно повезет с любовью. Возможно, вас ждет роман с иностранцем. Так что изучайте языки и уверенно путешествуйте.

10 сентября — Полная Луна в вашем 6 доме гороскопа. Это дом работы, поэтому следует быть более внимательными к рабочим вопросам и проектам. Тогда они точно принесут вам богатство и счастье.

В сентябре 2022 ожидается ряд ретропланет. Поэтому будьте внимательны к тому, что многие люди из прошлого снова постучатся в вашу жизнь.

25 сентября — Луна соединится с Солнцем. Если ваш день рождения выпадает на этот период, то ближайшие 12 месяцев принесут вам нового человека (ребенка или вторую половинку).

30 сентября — Венера входит в ваш знак. То есть, ваша планета входит в ваш знак. Поэтому с этого периода ожидайте больше красоты, гармонии, любви и всего наилучшего. Не обойдется в конце сентября и без денег, ведь Венера приносит хороший доход.

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Львы

Начало осени станет хорошим периодом для наведения порядка в мыслях, работе. Однако не стоит начинать какие-то новые важные дела, ведь в этом месяце будет много ретропланет, которые будут тормозить все процессы.

6 сентября — Венера входит в ваш сектор денег. Потому уже в начале месяца вы получите хороший доход.

В частности, в сентябре Львы могут встретиться с людьми, которых давно не видели. Потому эта встреча точно принесет вам счастье. Также это хорошее время для поездок.

Львов в сентябре ожидает Полная Луна в 8 доме. Это довольно эмоциональный период. Возможно, будут проверки ваших бизнесов, потери. Однако это может означать и сексуальные отношения.

24 сентября — Солнце входит в третий дом. Следует быть готовым к коммуникации и переездам каждый день. В частности, это может означать обучение. А оно не может не приносить счастья, ведь век живи – век учись.

В конце сентября Львов ожидает любовь. Это может быть знакомство во время поездки. Однако Венера точно не оставит вас одинокими.

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Близнецы

Сентябрь 2022 избрал своими счастливчиками Близнецов. Энергия будет двигаться назад, прошлое снова может появиться в вашей жизни.

После 10 сентября не стоит знакомиться и заводить отношения, поскольку они долго не продлятся из-за ретродвижения планет.

6 сентября — Венера входит в ваш четвертый дом. Можно покупать дорогие вещи, например недвижимость.

В начале осени Львы будут чувствовать дом, тепло и уют. Поэтому, если вы в последнее время испытывали беспокойство, сентябрь снимет ваше напряжение.

10 сентября — Полная Луна в вашем десятом доме гороскопа. Львы могут получить диплом, сертификат или определенный статус. Возможно, вы получите предложение руки и сердца или узнаете, что ждете ребенка. В любом случае, это предложение принесет вам счастье.

Также вы можете в это время поехать отдыхать куда-нибудь в теплые края. Или будете выступать на спортивных соревнованиях, конференциях и т.д. Новая энергия будет сопровождать Львов в течение всего первого месяца осени 2022.

В конце месяца Новая Луна подарит вам новое хобби, увлечение или сферу деятельности. Или же в это время возобновится работа над давно заброшенным проектом. Поэтому Новая Луна точно принесет вам счастье.

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Напомним: кто разбогатеет до конца лета 2022.

Ранее Фокус писал о знаках зодиака, которым повезет с деньгами в начале осени 2022.