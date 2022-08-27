Счастливчики. Три знака зодиака, которым повезет в сентябре 2022
Начало осени принесет особые чувства для определенных знаков зодиака.
Известная украинская астролог Анжела Перл спросила у планет, кому особенно повезет в сентябре 2022.
Весы
Весы в конце сентября начинают праздновать свои дни рождения. Так что для них начало и середина осени станут особенно счастливыми.
6 сентября Венера входит в ваш 12 дом (последний дом, дом отдыха, отношений). В это время следует отправиться в отпуск или на ретрит. Также можно сходить к косметологу и подарить себе и своей коже мгновения счастья.
В частности, Весам в начале осени точно повезет с любовью. Возможно, вас ждет роман с иностранцем. Так что изучайте языки и уверенно путешествуйте.
10 сентября — Полная Луна в вашем 6 доме гороскопа. Это дом работы, поэтому следует быть более внимательными к рабочим вопросам и проектам. Тогда они точно принесут вам богатство и счастье.
В сентябре 2022 ожидается ряд ретропланет. Поэтому будьте внимательны к тому, что многие люди из прошлого снова постучатся в вашу жизнь.
25 сентября — Луна соединится с Солнцем. Если ваш день рождения выпадает на этот период, то ближайшие 12 месяцев принесут вам нового человека (ребенка или вторую половинку).
30 сентября — Венера входит в ваш знак. То есть, ваша планета входит в ваш знак. Поэтому с этого периода ожидайте больше красоты, гармонии, любви и всего наилучшего. Не обойдется в конце сентября и без денег, ведь Венера приносит хороший доход.
Львы
Начало осени станет хорошим периодом для наведения порядка в мыслях, работе. Однако не стоит начинать какие-то новые важные дела, ведь в этом месяце будет много ретропланет, которые будут тормозить все процессы.
6 сентября — Венера входит в ваш сектор денег. Потому уже в начале месяца вы получите хороший доход.
В частности, в сентябре Львы могут встретиться с людьми, которых давно не видели. Потому эта встреча точно принесет вам счастье. Также это хорошее время для поездок.
Львов в сентябре ожидает Полная Луна в 8 доме. Это довольно эмоциональный период. Возможно, будут проверки ваших бизнесов, потери. Однако это может означать и сексуальные отношения.
24 сентября — Солнце входит в третий дом. Следует быть готовым к коммуникации и переездам каждый день. В частности, это может означать обучение. А оно не может не приносить счастья, ведь век живи – век учись.
В конце сентября Львов ожидает любовь. Это может быть знакомство во время поездки. Однако Венера точно не оставит вас одинокими.
Близнецы
Сентябрь 2022 избрал своими счастливчиками Близнецов. Энергия будет двигаться назад, прошлое снова может появиться в вашей жизни.
После 10 сентября не стоит знакомиться и заводить отношения, поскольку они долго не продлятся из-за ретродвижения планет.
6 сентября — Венера входит в ваш четвертый дом. Можно покупать дорогие вещи, например недвижимость.
В начале осени Львы будут чувствовать дом, тепло и уют. Поэтому, если вы в последнее время испытывали беспокойство, сентябрь снимет ваше напряжение.
10 сентября — Полная Луна в вашем десятом доме гороскопа. Львы могут получить диплом, сертификат или определенный статус. Возможно, вы получите предложение руки и сердца или узнаете, что ждете ребенка. В любом случае, это предложение принесет вам счастье.
Также вы можете в это время поехать отдыхать куда-нибудь в теплые края. Или будете выступать на спортивных соревнованиях, конференциях и т.д. Новая энергия будет сопровождать Львов в течение всего первого месяца осени 2022.
В конце месяца Новая Луна подарит вам новое хобби, увлечение или сферу деятельности. Или же в это время возобновится работа над давно заброшенным проектом. Поэтому Новая Луна точно принесет вам счастье.
Напомним: кто разбогатеет до конца лета 2022.
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