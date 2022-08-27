Щасливчики. Три знаки зодіаку, яким пощастить у вересні 2022

Початок осені принесе особливі почуття для певних знаків зодіаку.

Відома українська астрологиня Анжела Перл запитала в планет, кому по-особливому пощастить у вересні 2022.

Терези

Терези в кінці вересня починають святкувати свої дні народження. Тож для них початок і середина осені стануть особливо щасливими.

6 вересня Венера входить у ваш 12 дім (останній дім, дім відпочинку, стосунків). У цей час варто відправитися у відпустку або на ретрит. Також можна сходити до косметолога та подарувати собі та своїй шкірі миті щастя.

Зокрема Терезам на початку осені точно пощастить із коханням. Можливо, на вас чекає роман із іноземцем. Тож вивчайте мови та впевнено подорожуйте.

10 вересня — повня у вашому 6 домі гороскопу. Це дім роботи, то ж варто бути уважнішими до робочих питань і проєктів. Тоді вони точно принесуть вам багатства та щастя.

У вересні 2022 очікується низка ретропланет. Тому будьте уважні до того, що багато людей із минулого знову постукають у ваші життя.

25 вересня — Місяць поєднається із Сонцем. Якщо ваш день народження випадає на цей період, то найближчі 12 місяців принесуть вам нову людину (дитину чи другу половинку).

30 вересня — Венера входить у ваш знак. Тобто ваша планета входить у ваш знак. Тому з цього періоду очікуйте більше краси, гармонії, кохання та всього найкращого. Не обійдеться в кінці вересня й без грошей, адже Венера приносить і гарний дохід.

[ + – ] Астропрогноз для Терезів на вересень 2022

Леви

Початок осені стане хорошим періодом для наведення порядку в думках, роботі. Проте не варто починати якісь нові важливі справи, адже в цьому місяці буде багато ретропланет, які гальмуватимуть усі процеси.

6 вересня — Венера входить у ваш сектор грошей. Тому вже на початку місяця ви отримаєте хороший дохід.

Зокрема у вересні Леви можуть зустрітися з людьми, яких давно не бачили. Тому ця зустріч точно принесе вам щастя. Також це хороший час для подорожей.

На Левів у вересні очікує повня у 8 домі. Це доволі емоційний період. Можливо, будуть перевірки ваших бізнесів, втрати. Проте це також може означати сексуальні стосунки.

24 вересня — Сонце входить у третій дім. Варто бути готовим до комунікації та переїздів щодня. Зокрема це може означати навчання. А воно не може не приносити щастя, адже вік живи — вік учись.

Наприкінці вересня на Левів очікує кохання. Це може бути знайомство під час подорожі. Проте Венера точно не залишить вас самотніми.

[ + – ] Астропрогноз для Левів на вересень 2022

Близнюки

Вересень 2022 обрав своїми щасливчиками Близнюків. Енергія рухатиметься назад, минуле знову може з'явитися у вашому житті.

Після 10 вересня не варто знайомитися та заводити стосунки, оскільки вони довго не протривають через ретрорух планет.

6 вересня — Венера входить у ваш четвертий дім. Можна купувати дорогі речі, наприклад, нерухомість.

На початку осені Близнюки відчуватимуть дім, тепло та затишок. Тому, якщо ви останнім часом відчували занепокоєння, вересень зніме вашу напругу.

10 вересня — повня у вашому десятому домі гороскопу. Близнюки можуть отримати диплом, сертифікат або певний статус. Можливо, ви отримаєте пропозицію руки та серця або дізнаєтесь, що чекаєте на дитину. У будь-якому разі ця пропозиція принесе вам щастя.

Також ви можете в цей час поїхати відпочивати десь у теплі краї. Або виступатимете на спортивних змаганнях, конференціях тощо. Нова енергія супроводжуватиме Близнюків протягом усього першого місяця осені 2022.

У кінці місяця молодик подарує вам нове хобі, захоплення чи сферу діяльності. Або ж у цей час відновиться робота над проєктом, який давно був закинутий. Тому новий місяць точно принесе вам щастя.

[ + – ] Астропрогноз для Близнюків на вересень 2022

Нагадаємо: хто розбагатіє до кінця літа 2022.

Раніше Фокус писав про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на початку осені 2022.