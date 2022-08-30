Три знаки зодіаку, яким пощастить з грошима у вересні 2022

Особливо вдалим місяць буде для Терезів, Скорпіонів і Стрільців.

У вересні цілих шість ретроградних планет — Нептун, Уран, Меркурій, Юпітер, Сатурн, Плутон — гальмуватимуть плани і повертатимуть нас до минулого, змушуючи озирнутися і доробити те, що було завершено. Перший місяць осені, за словами астрологів, не час, щоб кудись поспішати, бігти вперед і квапити події. Однак для деяких представників знаків зодіаку цей період буде вдалим для вирішення фінансових питань.

Терези

6 вересня Венера на цілий місяць входить у ваш 12 дім гороскопу. Це час для відпочинку. Витратьте гроші на себе, на власний комфорт. Якщо можете дозволити собі у вересні якийсь відпочинок за кордон, до моря — вирушайте. Венера — планета грошей. Отже ви знайдете роботу десь за кордоном. Можливо, у вас буде таємний роман чи подарунок здалеку.

10 вересня Повний місяць у вашому шостому будинку гороскопу. Це дім роботи. Можливо, будете звільнятися, завершиться якийсь проєкт чи хтось із ваших помічників звільниться. З'являться новини про зміни у вашій організації, де ви працюєте. Повня завжди висвічує питання, що накопичилися, прояснює ситуацію. Це також хороший період, щоб здати аналізи, перевірити здоров'я.

Цього ж дня, 10 вересня, Меркурій розвертається у ретроградне становище у вашому першому домі гороскопу до 2 жовтня. Це чудовий час, щоб щось оновити, покращити, переробити. Вдалий час, щоб стабілізуватися. Особливо розворот відчують ті, в кого асцендент у восьмому градусі Терезів або якщо день народження 1, 2, 3 жовтня. Можуть переноситись зустрічі. Якщо планували укласти бізнес-партнерство чи підписання контракту, буде перенесено на жовтень.

З 24 вересня по 11 жовтня Меркурій повернеться у ваш 12-й дім. Хтось повернеться з минулого — партнери, співробітники, кохані.

Також 24 вересня Сонце входить у ваш перший дім і приносить енергію. Перші три тижні вересня може бути спустошенням, тому що ви закінчуєте свій особистий рік. Щойно Сонце увійде на знак Терези, ви відчуєте наповнення. 25 вересня Молодий місяць у вашому першому будинку гороскопу. Якщо ви народилися з 22 по 28 вересня — найближчі 12 місяців принесуть вам нове життя або нову людину у ваше життя. Це може бути наречений, дитина, робота чи місце проживання. Почнеться нове життя. Будете ініціативні, зробите крок уперед, перестанете вагатися.

30 вересня Венера входить у знак Терези. Відчуєте гармонію, випромінюватимете любов і притягуватимете гроші у своє життя.

Стрілець

6 вересня Венера увійде у десятий дім гороскопу до 30 вересня. Це планета грошей, а 10 дім відповідає за роботу та кар'єру, тож перший місяць осені — саме час отримати надбавку, на вас чекає новий контакт, цікава і прибуткова робота — особливо якщо вдасться влаштуватися до 10 вересня, поки Меркурій не розвернувся в ретроградне становище. Будуть здобутки в цей період — можливо, здобуття диплома, сертифікату, з'являться приводи для гордості. Можуть бути також новини про вагітність або пропозицію руки та серця, адже Венера — планета кохання.

10 вересня повний місяць у вашому четвертому домі гороскопу. Це нерухомість, ваші близькі, з ким ви живете. Якщо ви подорожували — повернетесь додому. Це справи нерухомості, буде новина. Але оскільки Меркурій розвертається, буде інформація про те, що угода скасовується. Будьте уважні. Якщо в Повний місяць і після вирішуватимете питання нерухомості, читайте уважно контракт. Якщо вкладаєтесь у новобудову, перевіряйте всі деталі угоди.

Повня особливо буде пов'язана з батьками, мамою, тож буде якась новина, доведеться брати участь у житті батьків. Також, можливо, дізнаєтесь про якусь історію сім'ї, знайдете родичів, відриється таємниця. Можуть повернутись друзі з дитинства, з якими давно не спілкувалися.

Особливо сильною у вересні буде тема 11-го дому. 10 вересня там розвертається Меркурій до 2 жовтня. Вам доведеться переосмислити ваші стосунки, коло спілкування, команду помічників. Переглядатимете і покращуватимете вашу роботу на майбутнє. 11 дім — дім мрії, як її продати, як туди дійти, які кроки необхідно зробити до цього. Ви переписуватимете план, оскільки той, що був раніше, більше не працює. Зміняться люди. Ті, з ким ви раніше працювали, вам більше не пасують.

24 вересня Сонце входить у ваш 11 дім і покращує вашу роботу. Ви станете лідером якоїсь групи, створите колектив. 25 вересня в 11 домі буде Молодий місяць. Можлива новина про вагітність, оскільки це дім дітей.

25-25 вересня Венера буде у хорошому аспекті навпроти Нептуна. Хтось допоможе з роботою з родичів, новина про зміну статусу або про переїзд у зв'язку з роботою. Це творчий, романтичний аспект. Будете організовувати зустріч, свято, виступ публічний.

Скорпіон

6 вересня Венера входить у ваш 11 дім гороскопу до 30 вересня. Це дім соціуму. Буде гарна зустріч із друзями, запросять на весілля, день народження. Прибутковою буде робота онлайн. Будуть фінансові винагороди за виконану роботу. Можливо, вам повернуть борг друзі після 10 вересня, коли Меркурій розвернеться. Можливо, отримаєте гроші за уроки, виступ, роботу з командою.

Можуть знову спалахнути стосунки з минулого, хтось із друзів, кого ви давно не бачили, повернуться у ваше життя.

11 дім також дім прибутку. Будуть гроші, подарунок, подяка.

10 вересня Повний місяць у п'ятому будинку гороскопа. Це дім кохання, роману. Там знаходиться Нептун. Йдеться про творчість, натхнення, задоволення, радість. Буде зустріч із коханою людиною, можливо, отримаєте гарну новину про дітей, про вагітність. Підете в театр, кіно, долучитеся до поезії. Повний місяць проявить все, що пов'язане з творчістю. Якщо ви у стосунках, підете на романтичне побачення. А якщо у вас любовний трикутник, таємне стане очевидним.

Меркурій розвертається на три тижні до 2 жовтня у вашому 12-му домі. Можливо, повернетесь додому з еміграції, відкриються якісь таємниці минулого, знайдеться втрачена посилка.

24 вересня Сонце входить у ваш 12 дім. Це приплив енергії, а 12 дім — час для себе. Підете на масажі, вирушите в санаторій або інше місце, де зможете побути наодинці із собою.

25 вересня Молодий місяць у 12 домі гороскопу. З'явиться нова енергія для особистого життя. Займіться здоров'ям, побудуйте плани, пов'язані з еміграцією, переїздом, або отримаєте новини здалеку.