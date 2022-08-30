Серена Уильямс появилась на теннисном турнире в мантии и платье с бриллиантами

Легендарная теннисистка в последний раз вышла на корт турнира US Open

Появление Серены Уильямс на турнире US Open стало настоящей сенсацией: трибуны были переполнены, а сама спортсменка сделала из своего выхода на корт шоу. Об этом пишет Daily Mail.

Она появилась в специально созданном для нее платье Nike, в котором было зашифровано несколько важных символов. А наряд дополняла расшитая кристаллами мантия, которую Серена сняла перед игрой. При некоторых ракурсах было ясно, что и шорты Серены также расшиты кристаллами.

[ + – ] Серена Уильямс в мантии, расшитой кристаллами

Турнир US Open станет последним в карьере Серены Уильямс, которая ранее заявила, что планирует уйти из большого спорта и посвятить свою жизнь семье, возможно, родить еще одного ребенка.

В первом раунде Уильямс обыграла Данку Ковинич со счетом 6:3, 6:3. За матчем наблюдали почти тридцать тысяч болельщиков и среди них немало звезд: Билл Клинтон, Майк Тайсон, Хью Джекман с женой, Анна Винтур, Куин Латифа, Ребел Уилсон и другие.

Поддержать Серену также пришли ее муж Алексис Оганян и их дочь Олимпия.

[ + – ] Серена Уильямс на US Open

Но платье Серены Уильямс, расшитое бриллиантами, заслуживает особого внимания. Они символизировали звездное небо над кортом. А шесть слоев пышной юбки – шесть побед Серены на Открытом чемпионате США.

[ + – ] Серена Уильямс и ее "бриллиантовый" наряд

Ее кроссовки также были украшены бриллиантами и золотыми буквами, которые складывались в слова Queen ("королева"), Mama ("мама") и инициалы самой Серены. А ее волосы украшала повязка с алмазами.

Дизайн был разработан совместно с собственным ювелирным брендом Серены Serena Williams Jewelry.

Олимпия поддержала маму схожим нарядом и даже ее прическа имела особый смысл. Косички с бусинами заплетала Серена Уильямс в начале своей карьеры, в 1999 году, когда выиграла свой первый титул US Open.

[ + – ] Серена Уильямс на обложке журнала Time

Накануне журнал Time поместил фото легендарной Серены Уильямс на обложку, назвав ее коротко: "Величайшая". Ранее Уильямс появилась на страницах Vogue и дала откровенное интервью.