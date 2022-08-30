Серена Вільямс з'явилася на тенісному турнірі в мантії та сукні з діамантами
Легендарна тенісистка востаннє вийшла на корт турніру US Open
Поява Серени Вільямс на турнірі US Open стала справжньою сенсацією: трибуни були переповнені, а сама спортсменка зробила зі свого виходу на корт шоу. Про це пише Daily Mail.
Вона з'явилася в спеціально створеній для неї сукні Nike, в якій було зашифровано кілька важливих символів. А вбрання доповнювала розшита кристалами мантія, яку Серена зняла перед грою. При деяких ракурсах було зрозуміло, що шорти Серени також розшиті кристалами.
Турнір US Open стане останнім у кар'єрі Серени Вільямс, яка раніше заявила, що планує піти з великого спорту та присвятити своє життя сім'ї, можливо, народити ще одну дитину.
У першому раунді Вільямс обіграла Данку Ковініч із рахунком 6:3, 6:3. За матчем спостерігали майже тридцять тисяч уболівальників і серед них чимало зірок: Білл Клінтон, Майк Тайсон, Г'ю Джекман із дружиною, Анна Вінтур, Квін Латіфа, Ребел Вілсон та інші.
Підтримати Серену також прийшли її чоловік Алексіс Оганян та їхня донька Олімпія.
Але сукня Серени Вільямс, розшита діамантами, заслуговує на особливу увагу. Вони символізували зоряне небо над кортом. А шість верств пишної спідниці — шість перемог Серени на Відкритому чемпіонаті США.
Її кросівки також були прикрашені діамантами та золотими літерами, що складалися у слова Queen ("королева"), Mama ("мама") та ініціали самої Серени. А її волосся прикрашала пов'язка з діамантами.
Дизайн був розроблений разом із власним ювелірним брендом Серени Serena Williams Jewelry.
Олімпія підтримала маму подібним вбранням і навіть її зачіска мала особливе значення. Косички з намистинами заплітала Серена Вільямс на початку своєї кар'єри, 1999 року, коли виграла свій перший титул US Open.
Напередодні журнал Time розмістив фото легендарної Серени Вільямс на обкладинку, назвавши її коротко: "Найвеличніша". Раніше Вільямс з'явилася на сторінках Vogue та дала відверте інтерв'ю.