Серена Вільямс з'явилася на тенісному турнірі в мантії та сукні з діамантами

Легендарна тенісистка востаннє вийшла на корт турніру US Open

Поява Серени Вільямс на турнірі US Open стала справжньою сенсацією: трибуни були переповнені, а сама спортсменка зробила зі свого виходу на корт шоу. Про це пише Daily Mail.

Вона з'явилася в спеціально створеній для неї сукні Nike, в якій було зашифровано кілька важливих символів. А вбрання доповнювала розшита кристалами мантія, яку Серена зняла перед грою. При деяких ракурсах було зрозуміло, що шорти Серени також розшиті кристалами.

[ + – ] Серена Вільямс у мантії, розшитій кристалами

Турнір US Open стане останнім у кар'єрі Серени Вільямс, яка раніше заявила, що планує піти з великого спорту та присвятити своє життя сім'ї, можливо, народити ще одну дитину.

У першому раунді Вільямс обіграла Данку Ковініч із рахунком 6:3, 6:3. За матчем спостерігали майже тридцять тисяч уболівальників і серед них чимало зірок: Білл Клінтон, Майк Тайсон, Г'ю Джекман із дружиною, Анна Вінтур, Квін Латіфа, Ребел Вілсон та інші.

Підтримати Серену також прийшли її чоловік Алексіс Оганян та їхня донька Олімпія.

[ + – ] Серена Вільямс на US Open

Але сукня Серени Вільямс, розшита діамантами, заслуговує на особливу увагу. Вони символізували зоряне небо над кортом. А шість верств пишної спідниці — шість перемог Серени на Відкритому чемпіонаті США.

[ + – ] Серена Вільямс та її "діамантове" вбрання

Її кросівки також були прикрашені діамантами та золотими літерами, що складалися у слова Queen ("королева"), Mama ("мама") та ініціали самої Серени. А її волосся прикрашала пов'язка з діамантами.

Дизайн був розроблений разом із власним ювелірним брендом Серени Serena Williams Jewelry.

Олімпія підтримала маму подібним вбранням і навіть її зачіска мала особливе значення. Косички з намистинами заплітала Серена Вільямс на початку своєї кар'єри, 1999 року, коли виграла свій перший титул US Open.

[ + – ] Серена Вільямс на обкладинці журналу Time

Напередодні журнал Time розмістив фото легендарної Серени Вільямс на обкладинку, назвавши її коротко: "Найвеличніша". Раніше Вільямс з'явилася на сторінках Vogue та дала відверте інтерв'ю.