31 августа 2022. Что можно и чего категорически нельзя делать в этот день
Вспоминаем, чем важен этот день в истории и кто сегодня отмечает день ангела.
31 августа православная церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра. В народе это "Фролов день" или "Конский праздник".
Согласно легенде, родные братья Флор и Лавр работали каменотесами и исповедовали христианство. И когда правитель Иллирии заставил их возвести языческий храм, они согласились. Но по завершению строительства, братья собрали христиан, разбили языческих идолов и поставили в восточной части храма святой крест. За это святых мучеников Флора и Лавра бросили в пустой колодец и засыпали землей.
В день памяти мучеников Флора и Лавра запрещалось работать на лошадях и проводить скачки. Животных окропляли святой водой, угощали сладостями и вволю кормили.
В день Флора и Лавра, как правило, холодает, уже начинаются первые осенние туманы, дуют холодные ветра.
Что нельзя делать 31 августа?
► брать в долг
► сеять или сажать растения
► сжигать траву
► работать
► скакать на лошадях.
Приметы 31 августа:
► не хочешь падежа лошадей — не работай на них в день Флора и Лавра
► сей озимь от Преображения до Флора, чтоб не было флеровых цветиков
► с Флора и Лавра осенние утренники и заморозки
►конь часто перебирает ногами и фыркает — будет ненастье.
День ангела 31 августа празднуют:
Варнава,Георгий, Григорий, Дионисий, Илларион, Лев, Лука, Михаил, Флор
Кто родился 31 августа?
1974 — Андрей Медведев, украинский теннисист
1949 — Ричард Гир, американский актер
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В 1898 году был официально открыт Киевский политехнический институт
Ранее Фокус писал о приметах и праздниках 30 августа 2022 года.