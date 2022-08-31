31 августа 2022. Что можно и чего категорически нельзя делать в этот день

Вспоминаем, чем важен этот день в истории и кто сегодня отмечает день ангела.

31 августа православная церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра. В народе это "Фролов день" или "Конский праздник".

Согласно легенде, родные братья Флор и Лавр работали каменотесами и исповедовали христианство. И когда правитель Иллирии заставил их возвести языческий храм, они согласились. Но по завершению строительства, братья собрали христиан, разбили языческих идолов и поставили в восточной части храма святой крест. За это святых мучеников Флора и Лавра бросили в пустой колодец и засыпали землей.

В день памяти мучеников Флора и Лавра запрещалось работать на лошадях и проводить скачки. Животных окропляли святой водой, угощали сладостями и вволю кормили.

В день Флора и Лавра, как правило, холодает, уже начинаются первые осенние туманы, дуют холодные ветра.

Что нельзя делать 31 августа?

► брать в долг

► сеять или сажать растения

► сжигать траву

► работать

► скакать на лошадях.

Приметы 31 августа:

► не хочешь падежа лошадей — не работай на них в день Флора и Лавра

► сей озимь от Преображения до Флора, чтоб не было флеровых цветиков

► с Флора и Лавра осенние утренники и заморозки

►конь часто перебирает ногами и фыркает — будет ненастье.

День ангела 31 августа празднуют:

Варнава,Георгий, Григорий, Дионисий, Илларион, Лев, Лука, Михаил, Флор

Кто родился 31 августа?

1974 — Андрей Медведев, украинский теннисист

1949 — Ричард Гир, американский актер

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Ранее Фокус писал о приметах и праздниках 30 августа 2022 года.