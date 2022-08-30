30 августа 2022. Приметы, имена, праздники и талисманы
Сегодня православная церковь вспоминает святого Мирона, в народе — Мирон-ветреник.
Именно с этого дня усиливаются осенние ветры и начинается первый листопад. 30 августа люди сжигали во дворе свои старые вещи — считалось, что вместе с ними в огонь пошли болезни, скорби и печали. Детей обычно на пороге дома обливали водой из ведра для того, чтобы защитить их от недугов.
Хозяйки делали домашние заготовки. Крестьяне продолжали сев яровых.
Обязательно в этот день нужно было помочь вдовам.
Что нельзя делать 30 августа?
► День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.
► Нельзя колдовать, ворожить и долго смотреть в зеркало.
► Нежелательно давать деньги в долг.
► Нельзя долго спать — такой сон принесет финансовые проблемы.
► В этот день лучше не стричься и не менять цвет волос.
Приметы 30 августа:
► Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.
► Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.
► На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки.
Человеку, родившемуся 30 августа, как талисман подойдет агат. Он добрый и искренний, а во взрослом возрасте могут открыться целительские способности.
День ангела 30 августа празднуют:
Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Уляна.
Кто из знаменитостей родился 30 августа?
1871 — "отец" ядерной физики Эрнест Резерфорд
1972 — знаменитая голливудская киноактриса Камерон Диас