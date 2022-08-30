30 августа 2022. Приметы, имена, праздники и талисманы

Сегодня православная церковь вспоминает святого Мирона, в народе — Мирон-ветреник.

Именно с этого дня усиливаются осенние ветры и начинается первый листопад. 30 августа люди сжигали во дворе свои старые вещи — считалось, что вместе с ними в огонь пошли болезни, скорби и печали. Детей обычно на пороге дома обливали водой из ведра для того, чтобы защитить их от недугов.

Хозяйки делали домашние заготовки. Крестьяне продолжали сев яровых.

Обязательно в этот день нужно было помочь вдовам.

Что нельзя делать 30 августа?

► День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.

► Нельзя колдовать, ворожить и долго смотреть в зеркало.

► Нежелательно давать деньги в долг.

► Нельзя долго спать — такой сон принесет финансовые проблемы.

► В этот день лучше не стричься и не менять цвет волос.

Приметы 30 августа:

► Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

► Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз.

► На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки.

Человеку, родившемуся 30 августа, как талисман подойдет агат. Он добрый и искренний, а во взрослом возрасте могут открыться целительские способности.

День ангела 30 августа празднуют:

Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Уляна.

Кто из знаменитостей родился 30 августа?

1871 — "отец" ядерной физики Эрнест Резерфорд

1972 — знаменитая голливудская киноактриса Камерон Диас