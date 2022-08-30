30 серпня 2022 року. Прикмети, імена, свята і талісмани

Сьогодні православна церква згадує святого Мирона, у народі — Мирон-вітрогон.

Саме з цього дня посилюються осінні вітри та починається перший листопад. 30 серпня люди спалювали у дворі свої старі речі — вважалося, що разом із ними у вогонь пішли хвороби, скорботи та смуток. Дітей зазвичай на порозі будинку обливали водою із відра для того, щоб захистити їх від недуг.

Хазяйки робили домашні заготівлі. Селяни продовжували сівбу ярих.

Обов'язково цього дня треба було допомогти вдовам.

Що не можна робити 30 серпня?

► День вважається невдалим для сватання, весілля та заручин.

► Не можна чаклувати, ворожити та довго дивитися у дзеркало.

► Небажано позичати гроші.

► Не можна довго спати — такий сон принесе фінансові проблеми.

► Цього дня краще не стригтися і не змінювати колір волосся.

Прикмети 30 серпня:

Якщо у цей день буде дощ, то весна буде ранньою.

► Журавлі полетіли на південь — на Покров буде мороз.

► На Мирона не відсієшся — наступного року збереш одні квіточки.

Людині, яка народилася 30 серпня, як талісман підійде агат. Він добрий і щирий, а в дорослому віці можуть відкритися цілительські здібності.

День ангела 30 серпня святкують:

Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.

Хто зі знаменитостей народився 30 серпня?

1871 — "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд

1972 — знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діас