31 серпня 2022 року. Що можна та що категорично не можна робити в цей день

Згадуємо, чим важливим є цей день в історії та хто сьогодні відзначає день ангела.

31 серпня православна церква згадує мучеників Флора та Лавра. У народі це "Фролів день" або "Кінське свято".

Згідно з легендою, рідні брати Флор і Лавр працювали каменярами та сповідували християнство. І коли правитель Іллірії змусив їх звести язичницький храм, вони погодилися. Але після завершення будівництва брати зібрали християн, розбили язичницьких ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. За це святих мучеників Флора та Лавра кинули в порожню криницю та засипали землею.

У день пам'яті мучеників Флора та Лавра заборонялося працювати на конях і проводити перегони. Тварин окропляли святою водою, пригощали солодощами та досхочу годували.

У день Флора та Лавра, як правило, холоднішає, вже починаються перші осінні тумани, дмуть холодні вітри.

Що не можна робити 31 серпня?

► брати в борг

► сіяти або садити рослини

► спалювати траву

► працювати

► стрибати на конях.

Прикмети 31 серпня:

► не хочеш мору коней — не працюй на них у день Флора та Лавра

► сій озимину від Преображення до Флора, щоб не було флерових квіток

► з Флора та Лавра осінні ранки та заморозки

► кінь часто перебирає ногами та пирхає — буде негода.

День ангела 31 серпня святкують:

Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Іларіон, Лев, Лука, Михайло, Флор

Хто народився 31 серпня?

1974 — Андрій Медведєв, український тенісист

1949 — Річард Гір, американський актор

А також:

1898 року було офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

Раніше Фокус писав про прикмети й свята 30 серпня 2022 року.