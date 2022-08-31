31 серпня 2022 року. Що можна та що категорично не можна робити в цей день
Згадуємо, чим важливим є цей день в історії та хто сьогодні відзначає день ангела.
31 серпня православна церква згадує мучеників Флора та Лавра. У народі це "Фролів день" або "Кінське свято".
Згідно з легендою, рідні брати Флор і Лавр працювали каменярами та сповідували християнство. І коли правитель Іллірії змусив їх звести язичницький храм, вони погодилися. Але після завершення будівництва брати зібрали християн, розбили язичницьких ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. За це святих мучеників Флора та Лавра кинули в порожню криницю та засипали землею.
У день пам'яті мучеників Флора та Лавра заборонялося працювати на конях і проводити перегони. Тварин окропляли святою водою, пригощали солодощами та досхочу годували.
У день Флора та Лавра, як правило, холоднішає, вже починаються перші осінні тумани, дмуть холодні вітри.
Що не можна робити 31 серпня?
► брати в борг
► сіяти або садити рослини
► спалювати траву
► працювати
► стрибати на конях.
Прикмети 31 серпня:
► не хочеш мору коней — не працюй на них у день Флора та Лавра
► сій озимину від Преображення до Флора, щоб не було флерових квіток
► з Флора та Лавра осінні ранки та заморозки
► кінь часто перебирає ногами та пирхає — буде негода.
День ангела 31 серпня святкують:
Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Іларіон, Лев, Лука, Михайло, Флор
Хто народився 31 серпня?
1974 — Андрій Медведєв, український тенісист
1949 — Річард Гір, американський актор
А також:
1898 року було офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
Раніше Фокус писав про прикмети й свята 30 серпня 2022 року.