На экс-жену Гарика Харламова завели дело о дискредитации ВС РФ

Кристина Асмус снималась в "Интернах" и фильме "Текст"

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" в отношении актрисы Кристины Асмус. Об этом пишет "Коммерсант".

Карточка дела, которое было зарегистрировано 25 августа, появилась на сайте суда сегодня, 31 августа.

Первая часть статьи 20.3.3 КоАП, которую инкриминируют актрисе, предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Видимо, речь идет о посте в Instagram от 24 февраля, когда звезда "Интернов" опубликовала, как и многие российские селебрити, черное фото и написала: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!".

[ + – ] Пост Кристины Асмус от 24 февраля Фото: Instagram Asmus Kristina

Происходящее в Украине в РФ запрещено называть войной, так что, возможно, именно этот пост и стал причиной открытия дела.

Напомним, Кристина Асмус стала популярной после сериала "Интерны", также снималась в фильмах "Текст" и "Елки", а также в ремейке классической военной драмы "А зори тут тихие…".

[ + – ] Актриса Кристина Асмус Фото: Instagram Asmus Kristina

В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. Через год у них родилась дочь Анастасия, а уже в 2020 году Асмус и Харламов развелись.

[ + – ] Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Анастасией Фото: Instagram Asmus Kristina

Сам Гарик Харламов о войне в Украине высказывался уклончиво, написав, что "молит бога о мире" и что так "не должно быть нигде". Позже, когда его обвинили соотечественники, что он "стыдится быть русским", он написал, что не является политиком, или военным, но гордится тем, что русский.

"Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, как и любой другой вменяемый человек, гордится своей родиной и национальностью", — отметил Харламов.

И добавил, что не являясь не политиком, не военным, он считает трагедией, "когда дело доходит до применения оружия. Это касается любого вооруженного конфликта. Бытового или глобального. Я очень хочу, чтобы перестали гибнуть люди", — резюмировал комик.