На ексдружину Гаріка Харламова порушили справу про дискредитацію ЗС РФ

Крістіна Асмус знімалася в "Інтернах" і фільмі "Текст".

Тверський районний суд Москви зареєстрував адміністративну справу про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ" щодо акторки Христини Асмус. Про це пише "Комерсант".

Картка справи, яка була зареєстрована 25 серпня, з'явилася на сайті суду сьогодні, 31 серпня.

Перша частина статті 20.3.3 КоАП, яку інкримінують акторці, передбачає штраф від 30 до 50 тисяч рублів.

Очевидно, йдеться про пост в Instagram від 24 лютого, коли зірка "Інтернів" опублікувала, як і багато російських селебриті, чорне фото й написала: "Страх і біль. Молю, зупиніть усе це. Ні війні!".

[ + – ] Пост Христини Асмус від 24 лютого Фото: Instagram Asmus Kristina

Те, що відбувається в Україні, в РФ, заборонено називати війною, тож, можливо, саме цей пост і став причиною відкриття справи.

Нагадаємо, Христина Асмус стала популярною після серіалу "Інтерни", також знімалася у фільмах "Текст" і "Ялинки", а також у римейку класичної військової драми "А зорі тут тихі…".

[ + – ] Актриса Христина Асмус Фото: Instagram Asmus Kristina

У 2013 році вийшла заміж за шоумена Гаріка Харламова. Через рік у них народилася дочка Анастасія, а вже 2020 року Асмус і Харламов розлучилися.

[ + – ] Гарік Харламов і Христина Асмус із донькою Анастасією Фото: Instagram Asmus Kristina

Сам Гарік Харламов про війну в Україні висловлювався ухильно, написавши, що "молить бога за мир" і що так "не повинно бути ніде". Пізніше, коли його звинуватили співвітчизники, що він "соромиться бути росіянином", він написав, що не є політиком чи військовим, але пишається тим, що росіянин.

"Я росіянин. Моя дочка росіянка. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя Батьківщина. І я пишаюся тим, що я росіянин! І пишатимуся до кінця днів, як і будь-яка інша притомна людина пишається своєю батьківщиною та національністю", — зазначив Харламов.

І додав, що, не будучи ні політиком, ні військовим, він вважає трагедією, "коли справа доходить до застосування зброї. Це стосується будь-якого збройного конфлікту. Побутового чи глобального. Я дуже хочу, щоби перестали гинути люди", — резюмував комік.