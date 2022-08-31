Дэвид Бекхэм рассказал, как жена удивляет его спустя 25 лет с первой встречи

Знаменитости вместе почти четверть века и воспитывают четверых детей.

Виктория и Дэвид Бекхэмы — одна из самых крепких звездных семейных пар. Знаменитости познакомились в 1997 году и с тех пор не расставались. Во время недавнего интервью французскому изданию Le Monde Дэвид раскрыл секрет счастливого и крепкого брака с Викторией. По словам бывшего футболиста, у его супруги отменное чувство юмора, благодаря чему их союз нерушим.

"Спустя двадцать пять лет после того, как мы впервые встретились, Виктория до сих пор заставляет меня смеяться так же сильно! " — поделился Бэкхэм.

Виктория в ответ пошутила о том, что несмотря на слова мужа о ее отличном чувстве юмора, ей "удалось сделать карьеру человека, который никогда не улыбается".

Напомним, в июле 2022 Дэвид и Виктория отпраздновали 23-летие брака. Во время откровенного интервью изданию Grazia Виктория призналась, в чем, по ее мнению, секрет их счастливого союза.

"Дэвид — невероятный отец и муж, и он очень поддерживает мою работу. Мы действительно хорошие партнеры" — сказала знаменитость.

Как известно, в семье Бекхэмов не все так гладко, как может показаться. Вот уже несколько месяцев в СМИ пишу о том, что старший сын Бруклин сильно отдалился от звездных родителей. Все дело в том, что у Виктории Бекхэм не заладились отношения с невесткой — Николой Пельтц. По словам супруги Бруклина, свекровь невзлюбила ее еще до свадьбы. Виктория якобы хотела, чтобы Никола выходила замуж в платье ее бренда, но та выбрала наряд от Valentino. Никола сильно расстраивается из-за трудных отношений с родней мужа. Бруклин же напротив предпочитает не устраивать семейные разборки и занимается карьерой.

В последнее время сын Дэвида и Виктории Бекхэм сильно увлечен кулинарией. И хотя никто, кроме его жены, пока не оценил талантов Бруклина, он серьезно настроен посвятить жизнь кухне. А потому старается влиться в тусовку рестораторов и часто посещает вместе с Николой различные тематические мероприятия.

Так, на днях, он отправился на открытие нового фастфуда в Лос-Анджелесе. По такому случаю Бруклин появился на публике в парных нарядах со своей супругой и в компании брата Николы и его девушки, чем в очередной раз продемонстрировал теплые отношения с семьей жены.