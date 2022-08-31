Девід Бекхем розповів, як дружина дивує його через 25 років із першої зустрічі

Знаменитості разом майже чверть століття й виховують чотирьох дітей.

Вікторія і Девід Бекхеми — одна з найміцніших зіркових сімейних пар. Знаменитості познайомилися в 1997 році та з того часу не розлучалися. Під час недавнього інтерв'ю французькому виданню Le Monde Девід розкрив секрет щасливого та міцного шлюбу з Вікторією. За словами колишнього футболіста, у його дружини відмінне почуття гумору, завдяки чому їхній союз непорушний.

"За двадцять п'ять років після того, як ми вперше зустрілися, Вікторія досі змушує мене сміятися так само сильно!" — поділився Бекхем.

Вікторія у відповідь пожартувала про те, що незважаючи на слова чоловіка про її чудове почуття гумору, їй "вдалося зробити кар'єру людини, яка ніколи не усміхається".

Нагадаємо, у липні 2022 року Девід і Вікторія відсвяткували 23-річчя шлюбу. Під час відвертого інтерв'ю виданню Grazia Вікторія зізналася, в чому, на її думку, секрет їхнього щасливого союзу.

"Девід — неймовірний батько та чоловік, і він дуже підтримує мою роботу. Ми дійсно хороші партнери", — сказала знаменитість.

Як відомо, у сім'ї Бекхемів не все так гладко, як може здатися. Ось уже кілька місяців у ЗМІ пишуть про те, що старший син Бруклін дуже віддалився від зіркових батьків. Уся справа в тому, що у Вікторії Бекхем не склалися стосунки з невісткою — Ніколою Пельтц. За словами дружини Брукліна, свекруха не полюбила її ще до весілля. Вікторія нібито хотіла, щоб Нікола виходила заміж у сукні її бренду, але та обрала вбрання від Valentino. Нікола сильно засмучується через важкі стосунки з ріднею чоловіка. Бруклін навпаки воліє не влаштовувати сімейні розбирання та займається кар'єрою.

Останнім часом син Девіда та Вікторії Бекхем сильно захоплений кулінарією. І хоча ніхто, крім його дружини, доки не оцінив таланти Брукліна, він серйозно налаштований присвятити життя кухні. Тому намагається влитися в тусовку рестораторів і часто відвідує разом із Ніколою різні тематичні заходи.

Так, днями він вирушив на відкриття нового фастфуду в Лос-Анджелесі. З такої нагоди Бруклін з'явився на публіці в парному вбранні зі своєю дружиною та в компанії брата Ніколи і його дівчини, чим укотре продемонстрував теплі стосунки з родиною дружини.