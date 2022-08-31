Арнольд Шварценеггер написал трогательный пост о Горбачове

Актер и бывший губернатор Калифорнии признался, что Горби был одним из его героев

Арнольд Шварценеггер написал пост-трибьют, посвященный Михаилу Горбачеву. Первый и последний президент СССР скончался в 91 год после продолжительной болезни.

"Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью познакомиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни", — написал Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд ШВарценеггер и Михаил Горбачов в 2010 году в "Горбачов-Фонде"

И добавил, что считает Михаила Горбачева героем, который разрушил коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Актер и бывший губернатор штата Калифорния отдал должное и любви Горбачева к его супруге Раисе, которая скончалась в 1999 году в Мюнстере, Германия.

"Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен", — отметил Шварценеггер .

"Представьте себе, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать: "Это не работает для людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?". Именно так поступил Михаил Горбачев в старом Советском Союзе. Когда вы увидите возможность повлиять на ситуацию, оставить лучший мир следующему поколению, я надеюсь, вы подумаете о Горбачеве и спросите себя: "Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?" Я знаю, я буду действовать, как он", — резюмировал Арнольд Шварценеггер.

Железный Арни и Горби встречались несколько раз. Так, в 2010 году Шварценеггер приезжал в Москву и беседовал с последним генсеком около двух часов на встрече в "Горбачов-фонде". Визит проходил рамках промо-тура актера "Возвращение героя".

Тогда Шварценеггер также называл Горбачова своим героем, наряду с другими политиками.

"Героев много в самых разных областях. В политике, в военном деле, в спорте. В политике это, например, Нельсон Мандела, Махатма Ганди. И, думаю, Горбачев, конечно, является героем, потому что он разрушил коммунизм. Это очень важно для меня как человека, который взрослел в этой системе. Но на самом деле героем может стать любой человек, который пробует что-то нестандартное, дерзает и добивается успеха", — говорил Железный Арни.

Сам Горбачов отмечал, что это была встреча старых друзей.

Напомним, Михаил Горбачов скончался в Центральной Кремлевской больнице после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.

В Сети вспоминают не только политику Горбачова, но и его место в поп-культуре. Он получил "Грэмми", снимался в рекламе. Настоящий фурор произвела его съемка в рекламе американской сети пиццерий "Пицца Хат".