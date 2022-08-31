Арнольд Шварценеггер написав зворушливий пост про Горбачова

Актор і колишній губернатор Каліфорнії зізнався, що Горбі був одним із його героїв

Арнольд Шварценеггер написав пост-триб'ют, присвячений Михайлу Горбачову. Перший і останній президент СРСР помер у 91 рік після тривалої хвороби.

"Є стара приказка: "Ніколи не зустрічай своїх героїв". Думаю, це одна з найгірших порад, які я коли-небудь чув. Михайло Горбачов був одним з моїх героїв, і для мене було честю і радістю познайомитися з ним. Мені неймовірно пощастило називати його своїм другом. Усі ми можемо винести уроки з його фантастичного життя", — написав Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та Михайло Горбачов у 2010 році у "Горбачов-Фонді"

І додав, що вважає Михайла Горбачова героєм, який зруйнував комуністичну систему, незважаючи на те, що це означало його власну владу. Актор і колишній губернатор штату Каліфорнія віддав належне і любові Горбачова до його дружини Раїси, яка померла у 1999 році в Мюнстері, Німеччина.

"Тепер він належить історії, і я знаю, що він дуже радий возз'єднанню зі своєю дорогою Раїсою, ще раз переживаючи одну з найбільших історій кохання всіх часів", — зазначив Шварценеггер.

"Уявіть собі, що ви піднялися на самий верх будь-якої організації, а потім у вас вистачило мудрості та мужності озирнутися і сказати: "Це не працює для людей, хтось має це виправити. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли?". Саме так вчинив Михайло Горбачов у старому Радянському Союзі. Коли ви побачите можливість вплинути на ситуацію, залишити кращий світ наступному поколінню, я сподіваюся, ви подумаєте про Горбачова і запитаєте себе: "Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли?" Я знаю, я діятиму, як він", — резюмував Арнольд Шварценеггер.

Залізний Арні та Горбі зустрічалися кілька разів. Так, у 2010 році Шварценеггер приїжджав до Москви та розмовляв з останнім генсеком близько двох годин на зустрічі у "Горбачів-фонді". Візит проходив у межах промо-туру актора "Повернення героя".

Тоді Шварценеггер також називав Горбачова своїм героєм, поряд з іншими політиками.

"Героїв багато в різних сферах. У політиці, у військовій справі, у спорті. У політиці це, наприклад, Нельсон Мандела, Махатма Ганді. І, думаю, Горбачов, звичайно, є героєм, тому що він зруйнував комунізм. Це дуже важливо для мене як людини, яка дорослішала в цій системі. Але насправді героєм може стати будь-яка людина, яка пробує щось нестандартне і досягає успіху", — говорив Залізний Арні.

Сам Горбачов зазначав, що то була зустріч старих друзів.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер у Центральній Кремлівській лікарні після тривалої хвороби. Його поховають на Новодівичому цвинтарі, поряд з його дружиною Раїсою.

У Мережі згадують не тільки політику Горбачова, а і його місце у попкультурі. Він отримав "Греммі", знімався у рекламі. Справжній фурор зробила його зйомка в рекламі американської мережі піцерій "Піца Хат".