Ленивый хачапури от Лизы Глинской: простой и быстрый рецепт

На приготовление хачапури уйдет не больше 15 минут.

Ленивый аппетитный хачапури – отличный вариант блюда на завтрак, обед или ужин, если не хватает времени гна кухню. Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и известный украинский кондитер Лиза Глинская предлагает проверенный рецепт хачапури с творогом всего за 10 минут.

Для приготовления понадобится:

Мука – 150 гр;

Яйцо – 1 шт;

Молоко – 250 мл;

Сыр сулугуни – 200 гр;

Соль;

Сливочное масло.

Способ приготовления:

Сыр натереть на терке. К молоку добавить яйцо, муку и соль, все хорошо перемешать. В эту же массу высыпать натертый сыр и снова перемешать.

Сковороду разогреть, добавив немного растительного масла. Вилить на сковородку тесто и обжарить с обеих сторон по 2-3 минуты до румяной корочки. Сковородку нужно обязательно накрыть крышкой. Теста хватит на два хачапури.

Горячий хачапури обязательно смазать сливочным маслом.

Хачапури – блюдо грузинской кухни, которое представляет собой пирожок с начинкой из сыра и яйца. В 2019 году хачапури присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. Название происходит от слов ხაჭო [xɑtʃʼɔ] "творог" и პური [puri] "хлеб". Иногда пироги с мясом или парной рыбой также называются "хачапури".

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