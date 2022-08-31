Лінивий хачапурі від Лізи Глінської: простий і швидкий рецепт

На приготування хачапурі піде не більше ніж 15 хвилин.

Ледачий апетитний хачапурі — відмінний варіант страви на сніданок, обід або вечерю, якщо не вистачає часу на кухню. Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" і відома українська кондитерка Ліза Глінська пропонує перевірений рецепт хачапурі із сиром лише за 10 хвилин.

Для приготування знадобиться :

Борошно — 150 г;

Яйце —1 шт;

Молоко — 250мл;

Сир сулугуні — 200 г;

Сіль;

Вершкове масло.

Спосіб приготування:

Сир натерти на тертці. До молока додати яйце, борошно і сіль, усе добре перемішати. У цю масу висипати натертий сир і знову перемішати.

Сковороду розігріти, додавши трохи олії. Вилити на сковорідку тісто й обсмажити по обидва боки по 2-3 хвилини до рум'яної скоринки. Сковорідку необхідно обов'язково накрити кришкою. Тіста вистачить на два хачапурі.

Гарячий хачапурі обов'язково змастити вершковим маслом.

Хачапурі — страва грузинської кухні, яка є пиріжком із начинкою з сиру та яйця. У 2019 році хачапурі надали статус нематеріальної пам'ятки культурної спадщини Грузії. Назва походить від слів ხაჭო [xɑtʃʼɔ] "сир" і პური [puri] "хліб". Іноді пироги з м'ясом чи парною рибою також називаються "хачапурі".

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