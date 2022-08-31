"Танцуй, Санна". Хиллари Клинтон поддержала премьер-министра Финляндии (фото)

Ранее политический деятель попала в скандал из-за видео с вечеринки с ее участием.

Бывшая государственная секретар США и экс-первая леди страны Хиллари Клинтон поддержала премьер-министра Финляндии Санну Марин после скандала с вечеринки с ее участием.

74-летняя Хиллари Клинтон выставила собственное фото, на котором она танцует и подписала его: "Как сказала Энн Ричардс: "Джинджер Роджерс делала все, что делал Фред Астер. Просто она делала это задом наперед и на высоком каблуке". ⁣ На фото — я в Картахене, во время моего визита как государственного секретаря. ⁣ Танцуй и дальше, Санна Марин". Ее пост уже лайкнула финляндская политическая персона.

Таким образом, жена Билла Клинтона присоединилась к флешмобу #SolidaritywithSanna.

[ + – ] Хиллари Клинтон публично поддержала Санну Марин

36-летний политический деятель Санна Марин попала в скандал, когда в Сети появилось видео с вечеринки с ее участием. Премьера сразу обвинили в употреблении запрещенных веществ.

Однако после волны хейта ряд поклонников Санны Марин поддержали женщину, запустив флешмоб. К нему присоединились, кроме обычных людей, политики из Австрии, Германии, а теперь и сама Хиллари Клинтон.

[ + – ] Санна Марин и Владимир Зеленский

Напомним, позже возник новый скандал на фоне фото целующихся в резиденции Санны Марин женщин.

Также Фокус писал о результатах теста на наркотики в организме Санны Марин.