"Танцюй, Санно". Гілларі Клінтон підтримала прем'єр-міністерку Фінляндії (фото)

Раніше політична діячка потрапила в скандал через відео з вечірки за її участі.

Колишня державна секретарка США та експерша леді країни Гілларі Клінтон підтримала прем’єр-міністерку Фінляндії Санну Марін після скандалу з вечірки за її участю.

74-річна Гілларі Клінтон виставила власне фото, на якому вона танцює та підписала його: "Як сказала Енн Річардс: "Джинджер Роджерс робила все, що робив Фред Астер. Просто вона робила це задом наперед і на високих підборах".⁣ На фото — я в Картахені, під час мого візиту як державної секретарки.⁣ Танцюй і далі, Санно Марін". Її пост уже лайкнула фінляндська політична персона.

Таким чином дружина Білла Клінтона приєдналася до флешмобу #SolidaritywithSanna.

[ + – ] Гілларі Клінтон публічно підтримала Санну Марін

36-річна політична діячка Санна Марін потрапила у скандал, коли у мережі з'явилося відео з вечірки за її участю. Прем'єрку одразу звинуватили у вживанні заборонених речовин.

Проте після хвилі хейту низка прихильників Санни Марін підтримали жінку, запустивши флешмоб. До нього долучилися, окрім звичайних людей, політики з Австрії, Німеччини, а тепер і сама Гілларі Клінтон.

[ + – ] Санна Марін та Володимир Зеленський

Нагадаємо, пізніше виник новий скандал на фоні фото жінок, котрі цілуються в резиденції Санни Марін.

Також Фокус писав про результати тесту на наркотики в організмі Санни Марін.