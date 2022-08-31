Не только белье: Рианна будет выпускать одежду для дома и отдыха (фото, видео)

Вещи из коллекции вполне доступны для рядовых покупателей.

Бренд нижнего белья Savage x Fenty, одним из основателей которого является певица Рианна, расширяет ассортимент и будет выпускать одежду для дома и отдыха, сообщает WWD. Теперь клиенты смогут приобрести джоггеры, худи, футболки, комбинезоны, слипы, майки, шорты и леггинсы.

"Суть Savage x Fenty в том, чтобы чувствовать себя сексуально и уверенно. Коллекция для дома дает все это с прохладной, непринужденной ноткой. Я хотела привнести комфорт и реалистичность в повседневные вещи, которые можно стилизовать так, как вам удобно", – заявила Рианна..

Первая коллекция выйдет 8 сентября вместе с рекламной кампанией одежды для дома, в которой примут участие два новых представителя бренда: Джордан Александр и Дав Кэмерон.

"Секси – это именно то, кто ты есть, такой, какая ты есть. Наблюдение за тем, как бесстрашно Рианна прославляет свою индивидуальность с Savage x Fenty, придает мне столько смелости и вдохновения, чтобы принять каждую часть себя и своей жизни. Нет плана для моего тела или моей жизни. Я могу сделать это для себя. Мне не нужно быть как все", – отметила Александр, одна из звезд перезагрузки "Сплетницы".

"Для меня было большой честью работать с культовыми Savage x Fenty, брендом, который фокусируется на прославлении инклюзивности и индивидуальности. Эта новая коллекция такая объемная и такая свежая, она идеально подходит для повседневного подъема, который мне нужен, чтобы быть лучшей версией себя", – добавила певица Дав Кэмерон.

В рекламной кампании также представлены модели Сими, Коул, Ши и Джанга.

Компания заявила, что коллекция была разработана с "универсальным подходом к выбору стилей", таких как мягкие ткани, ластовицы и необработанные края. Вещи представлены ​​в размерах от XXS до 4X и различных цветовых решениях. Стоимость предметов одежды колеблется от $24,95 до $74,95 долларов за штуку.

Savage x Fenty была основана Рианной и TechStyles Fashion Group (той же фирмой, которая запустила Fabletics Кейт Хадсон) в 2018 году. Бренд нижнего белья с учетом размера быстро завоевал популярность, отчасти благодаря звездной силе Рианны, обещанию бренда создать бренд нижнего белья для всех типов телосложения и повышеному вниманию инвесторов.

Напомним, Рианна недавно продемонстрировала самую трендовую обувь сезона, появившись на улице в стильных ботфортах.