Не тільки білизну: Ріанна випускатиме одяг для дому та відпочинку (фото, відео)

Речі з колекції цілком доступні для пересічних покупців.

Бренд нижньої білизни Savage x Fenty, одним із засновників якої є співачка Ріанна, розширює асортимент і випускатиме одяг для дому та відпочинку, повідомляє WWD. Тепер клієнти зможуть придбати джогери, худі, футболки, комбінезони, сліпи, майки, шорти та легінси.

"Суть Savage x Fenty у тому, щоб почуватися сексуально та впевнено. Колекція для дому дає все це з прохолодною, невимушеною ноткою. Я хотіла внести комфорт і реалістичність у повсякденні речі, які можна стилізувати так, як вам зручно", — заявила Ріанна.

Перша колекція вийде 8 вересня разом із рекламною кампанією одягу для дому, в якій візьмуть участь два нові представники бренду: Джордан Александер і Дав Кемерон.

"Сексі — це саме те, хто ти є, така, яка ти є. Спостереження за тим, як безстрашно Ріанна прославляє свою індивідуальність із Savage x Fenty, надає мені стільки сміливості та натхнення, щоб прийняти кожну частину себе та свого життя. Немає плану для мого тіла чи мого життя. Я можу зробити це для себе. Мені не потрібно бути як усі", — зазначила Александер, одна із зірок перезавантаження "Пліткарки".

"Для мене було великою честю працювати з культовими Savage x Fenty, брендом, який фокусується на прославленні інклюзивності й індивідуальності. Ця нова колекція така об'ємна і така свіжа, вона ідеально підходить для повсякденного підйому, який мені потрібний, щоб бути найкращою версією себе", — додала співачка Дав Кемерон.

У рекламній кампанії також представлені моделі Сімі, Коул, Ші та Джанга.

Компанія заявила, що колекція була розроблена з "універсальним підходом до вибору стилів", таких як м'які тканини, вставки та необроблені краї. Речі представлені у розмірах від XXS до 4X та різних колірних рішеннях. Вартість предметів одягу коштує від $24,95 до $74,95 доларів за штуку.

Savage x Fenty була заснована Ріанною та TechStyles Fashion Group (тою ж фірмою, яка запустила Fabletics Кейт Хадсон) у 2018 році. Бренд нижньої білизни з урахуванням розміру швидко завоював популярність, частково завдяки зірковій силі Ріанни, обіцянку бренду створити бренд нижньої білизни для всіх типів статури та підвищеної уваги інвесторів.

Нагадаємо, Ріанна нещодавно продемонструвала саме трендове взуття сезону, з'явившись на вулиці у стильних ботфортах.