1 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что категорически нельзя сегодня делать

Первый день осень традиционно ассоциируется с началом учебного года. День действительно хороший для новых начинаний. Но стоит также помнить, что в этот день делать нельзя.

1 сентября традиционно отмечают День знаний, а православная церковь вспоминает святых Тимофея, Агапия и Феклы. Называли этот день и Фекла-буряковница. Это очень хороший день для новых начинаний.

Также 1 сентября в мире отмечают День рождения осени, Глобальный день поиска талантов, День японских дельфинов, Всемирный день написания писем.

Что нельзя делать 31 августа?

► сплетничать и осуждать людей

► раскрывать свои и чужие секреты

► завидовать

► шить

► чинить одежду и обувь

Приметы:

► месяц смотрит рогами вверх — жди хорошую погоду

► южный ветер — будет хороший урожай овса

► какая погода 1 сентября — такой будет осень

► утром туман — к снежной зиме

► из орешника начали опадать листья — можно выкапывать свеклу

День ангела празднуют:

Текля (Фекла), Андрей, Николай, Тимофей

Кто родился 31 августа?

1856 — Сергей Виноградский, французский микробиолог, эколог украинского происхождения

1875 — Эдгар Райс Барроуз, американский писатель, автор романов про Тарзана.

А также:

1964 — в Киеве открыли первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина"

1996 — в Украине ввели национальную валюту — гривну