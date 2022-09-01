1 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что категорически нельзя сегодня делать
Первый день осень традиционно ассоциируется с началом учебного года. День действительно хороший для новых начинаний. Но стоит также помнить, что в этот день делать нельзя.
1 сентября традиционно отмечают День знаний, а православная церковь вспоминает святых Тимофея, Агапия и Феклы. Называли этот день и Фекла-буряковница. Это очень хороший день для новых начинаний.
Также 1 сентября в мире отмечают День рождения осени, Глобальный день поиска талантов, День японских дельфинов, Всемирный день написания писем.
Что нельзя делать 31 августа?
► сплетничать и осуждать людей
► раскрывать свои и чужие секреты
► завидовать
► шить
► чинить одежду и обувь
Приметы:
► месяц смотрит рогами вверх — жди хорошую погоду
► южный ветер — будет хороший урожай овса
► какая погода 1 сентября — такой будет осень
► утром туман — к снежной зиме
► из орешника начали опадать листья — можно выкапывать свеклу
День ангела празднуют:
Текля (Фекла), Андрей, Николай, Тимофей
Кто родился 31 августа?
1856 — Сергей Виноградский, французский микробиолог, эколог украинского происхождения
1875 — Эдгар Райс Барроуз, американский писатель, автор романов про Тарзана.
А также:
1964 — в Киеве открыли первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина"
1996 — в Украине ввели национальную валюту — гривну