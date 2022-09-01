1 вересня 2022 року. Чим цікавий цей день і що категорично не можна сьогодні робити

Перший день осінь традиційно асоціюється з початком навчального року. День дійсно хороший для нових починань. Але варто пам'ятати, що цього дня робити не можна.

1 вересня традиційно святкують День знань, а православна церква згадує святих Тимофія, Агапія та Фекли. Називали цей день і Фекла-буряковниця. Це дуже хороший день для нових починань.

Також 1 вересня у світі святкують День народження осені, Глобальний день пошуку талантів, День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів.

Що не можна робити 31 серпня?

► пліткувати та засуджувати людей;

► розкривати свої та чужі секрети;

► заздрити;

► шити;

► лагодити одяг і взуття.

Прикмети:

► місяць дивиться рогами вгору — чекай гарної погоди;

► південний вітер — буде хороший урожай вівса;

► яка погода 1 вересня — такою буде осінь;

► вранці туман — до сніжної зими;

► з ліщини почало опадати листя — можна викопувати буряк.

День ангела святкують:

Текля (Фекла), Андрій, Микола, Тимофій.

Хто народився 31 серпня?

1856 — Сергій Виноградський, французький мікробіолог, еколог українського походження.

1875 — Едгар Райс Барроуз, американський письменник, автор романів про Тарзана.

А також:

1964 — у Києві відкрили перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна"

1996 — в Україні запровадили національну валюту — гривню