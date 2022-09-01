1 вересня 2022 року. Чим цікавий цей день і що категорично не можна сьогодні робити
Перший день осінь традиційно асоціюється з початком навчального року. День дійсно хороший для нових починань. Але варто пам'ятати, що цього дня робити не можна.
1 вересня традиційно святкують День знань, а православна церква згадує святих Тимофія, Агапія та Фекли. Називали цей день і Фекла-буряковниця. Це дуже хороший день для нових починань.
Також 1 вересня у світі святкують День народження осені, Глобальний день пошуку талантів, День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів.
Що не можна робити 31 серпня?
► пліткувати та засуджувати людей;
► розкривати свої та чужі секрети;
► заздрити;
► шити;
► лагодити одяг і взуття.
Прикмети:
► місяць дивиться рогами вгору — чекай гарної погоди;
► південний вітер — буде хороший урожай вівса;
► яка погода 1 вересня — такою буде осінь;
► вранці туман — до сніжної зими;
► з ліщини почало опадати листя — можна викопувати буряк.
День ангела святкують:
Текля (Фекла), Андрій, Микола, Тимофій.
Хто народився 31 серпня?
1856 — Сергій Виноградський, французький мікробіолог, еколог українського походження.
1875 — Едгар Райс Барроуз, американський письменник, автор романів про Тарзана.
А також:
1964 — у Києві відкрили перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна"
1996 — в Україні запровадили національну валюту — гривню