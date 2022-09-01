Время любить больше! Таропрогноз на 1 сентября 2022 года

В этот день карты Таро напоминают о важности быть самим собой и беречь своих родных и близких. Впрочем, для некоторых знаков Зодиака есть и более серьезные прогнозы.

Что говорит таролог про 1 сентября?

Овен

Карта дня "Двойка кубков"

Сегодня вся ваша сила — в поддержке близких. А также помните, что, несмотря на страсть, важно общение с партнером. На работе смело планируйте что-то новое и не бойтесь оценок со стороны.

Телец

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед.В отношениях будьте предельно искренни. На работе не бойтесь проявить инициативу.

Близнецы

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – основное ваше оружие. Но не зазнавайтесь. В отношениях не забывайте о внимании. Будьте внимательны к конкурентам.

Рак

Карта дня "Туз кубков"

Не бойтесь страсти. Откройтесь максимально в любви. На работе сохраняйте спокойствие.

Лев

Карта дня "Пятерка мечей"

Будет сложно, но избегайте прямых оскорблений. В отношениях не поддавайтесь эмоциям. На работе следуйте своим интересам, не прислушивайтесь к коллегам.

Дева

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы загоняете себя в пределы. В любви лишние эмоции вам будут мешать. На работе поступайте так, чтобы не создавать себе проблем.

Весы

Карта дня "Сила"

Вы сильны как никогда. Но не забудьте побаловать любимого человека. На работе проявите спокойствие.

Скорпион

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите результат. Будьте романтичны — это укрепит ваши отношения. Если сможете обуздать эмоции на работе — пойдете вверх по карьерной лестнице.

Стрелец

Карта дня "Месяц"

Вам надо расслабится, научится хотя бы сегодня доверять людям. В любви будет период доверия. Надейтесь на лучшее на работе.

Козерог

Карта дня "Король пентаклей"

Надо потрудиться, не жалейте сил и рвения . Проявляйте инициативу в отношениях. И помните — спорт сейчас ваш лучший друг.

Водолей

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте над вашими идеями. В любви действуйте активнее. На работе работайте изо всех сил.

Рыбы

Карта дня "Семерка мечей"

Не чувствуйте себя обворованными. В любви вам могут сделать больно. Ищите больше опоры на работе.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl