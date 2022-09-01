Час любити більше! Таропрогноз на 1 вересня 2022 року

Цього дня карти Таро нагадують про важливість бути самим собою та берегти своїх рідних і близьких. Утім, для деяких знаків Зодіаку є й серйозніші прогнози.

Що каже таролог про 1 вересня?

Овен

Карта дня "Двійка кубків"

Сьогодні вся ваша сила — у підтримці близьких. А також пам'ятайте, що, незважаючи на пристрасть, важливим є спілкування з партнером. На роботі сміливо плануйте щось нове та не бійтеся оцінок збоку.

Телець

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках будьте щирі. На роботі не бійтеся проявити ініціативу.

Близнюки

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект — основна ваша зброя. Але не зазнавайтеся. У стосунках не забувайте про увагу. Будьте уважні до конкурентів.

Рак

Карта дня "Туз кубків"

Не бійтеся пристрасті. Відкрийтеся максимально у коханні. На роботі зберігайте спокій.

Лев

Карта дня "П'ятірка мечів"

Буде складно, але уникайте прямих образ. У стосунках не піддавайтеся емоціям. На роботі слідуйте своїм інтересам, не прислухайтесь до колег.

Діва

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви заганяєте себе у рамки. У коханні зайві емоції вам заважатимуть. На роботі робіть так, щоб не створювати собі проблем.

Терези

Карта дня "Сила"

Ви сильні, як ніколи. Але не забудьте побалувати кохану людину. На роботі проявіть спокій.

Скорпіон

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте й отримаєте результат. Будьте романтичними — це зміцнить ваші стосунки. Якщо зможете приборкати емоції на роботі — підете вгору кар'єрними сходами.

Стрілець

Карта дня "Місяць"

Вам треба розслабитися, навчіться бодай сьогодні довіряти людям. У коханні буде період довіри. Сподівайтеся на найкраще на роботі.

Козеріг

Карта дня "Король пентаклей"

Треба попрацювати, не шкодуйте сил і завзяття. Проявляйте ініціативу у стосунках. І пам'ятайте — спорт зараз ваш найкращий друг.

Водолій

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте над ідеями. У коханні дійте активніше. На роботі працюйте щосили.

Риби

Карта дня "Сімка мечів"

Не почувайтеся обкраденими. У коханні вам можуть зробити боляче. Шукайте більше опори на роботі.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl