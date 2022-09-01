Джеки Чан обзавелся роскошной недвижимостью в Ханчжоу (видео).

Актер переезжает с полуострова на материк, поскольку это сулит больше возможностей в работе и выше доходы.

68-летний гонконгский актер Джеки Чан купил пентхаус в Ханчжоу (Китай) за 40 миллионов юаней ($8 миллионов) сразу же после того, как осмотрел роскошную недвижимость, сообщает The StraitsTimes.

Видео, на котором 68-летний актер появился на церемонии передачи дома, стало вирусным в китайских социальных сетях на выходных, так как в клипе также были показаны роскошные интерьеры особняка. Во время церемонии исполняли танец льва, и Чан пожимал руки гостям и делал с ними групповые фото.

Согласно гонконгским СМИ, дом высотой 4,8 м возвышается над рекой Цяньтан, протекающей через город Ханчжоу. В роскошной гостиной можно увидеть позолоченные края потолка сделаны из чистого 18-каратного золота, а напольная плитка и стены дома выложены молочно-белым мрамором.

По информации прессы, Чан приобрел этот дом, потому что его расположение позволяет ему добираться до работы на вертолете. Он также находится недалеко от Hengdian World Studios в провинции Чжэцзян, где недавно снимался актер.

В последние десять лет развитие индустрии развлечений на материке меняется с каждым днем, и зарплата также становится все выше и выше. Поэтому многие бывшие звезды Гонконга и Тайваня также начали развивать карьеру на материке, а немало знаменитостей напрямую купили дома и поселились на "большой земле". Так что Джеки Чан оказался в тренде и сделал инвестицию не только в недвижимость, но и в профессиональное будущее.

Актер также владеет недвижимостью по всему миру. У него есть дом в Майами (Флорида, США), жилище на воде в Гонконге, апартаменты в Сингапуре, особняк в Австралии и поместье в Беверли-Хилз.

Напомним, в прошлом году Чан похвалил деятельность Коммунистической партии Китая и изъявил желание стать ее членом. Актер с 2013 года является членом Народного политического консультативного совета — совещательного органа при Компартии Китая, в который обычно входят известные и богатые жители страны, лояльные власти.