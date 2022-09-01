Джекі Чан обзавівся розкішною нерухомістю в Ханчжоу (відео).

Актор переїжджає з півострова на материк, оскільки це обіцяє більше можливостей у роботі та вищі доходи.

68-річний гонконгський актор Джекі Чан купив пентхаус у Ханчжоу (Китай) за 40 мільйонів юанів ($8 мільйонів) відразу після того, як оглянув розкішну нерухомість, повідомляє The StraitsTimes.

Відео, на якому 68-річний актор з'явився на церемонії передачі будинку, стало вірусним у китайських соціальних мережах у вихідні, оскільки в кліпі також були показані розкішні інтер'єри маєтку. Під час церемонії виконували танець лева, і Чан тиснув руки гостям і робив із ними групові фото.

Згідно з гонконзькими ЗМІ, будинок висотою 4,8 м височить над річкою Цяньтан, що протікає через місто Ханчжоу. У розкішній вітальні можна побачити позолочені краї стелі, зроблені з чистого 18-каратного золота, а плитка для підлоги та стіни будинку викладені молочно-білим мармуром.

За інформацією преси, Чан придбав цей будинок, тому що його розташування дозволяє тому діставатися на роботу гелікоптером. Він також розташований неподалік Hengdian World Studios у провінції Чжецзян, де нещодавно знімався актор.

В останні десять років розвиток індустрії розваг на материку змінюється з кожним днем, і зарплата також стає все вищою й вищою. Тому багато колишніх зірок Гонконгу й Тайваню також почали розвивати кар'єру на материку, а чимало знаменитостей безпосередньо купили будинки й оселилися на "великій землі". Отже, Джекі Чан опинився в тренді й зробив інвестицію не тільки в нерухомість, а й у професійне майбутнє.

Актор також володіє нерухомістю в усьому світі. Має будинок у Маямі (Флорида, що в США), житло на воді в Гонконзі, апартаменти в Сінгапурі, маєток в Австралії та маєток у Беверлі-Хіллз.

Нагадаємо, минулого року Чан похвалив діяльність Комуністичної партії Китаю та виявив бажання стати її членом. Актор із 2013 року є членом Народної політичної консультативної ради — дорадчого органу при Компартії Китаю, до якого зазвичай входять відомі та багаті жителі країни, лояльні до влади.