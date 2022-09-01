Жители Лос-Анджелеса срывают съемки фильма "Форсаж-10" (видео)

Жители района, где должны пройти съемки, категорически против, поскольку из-за уличных гонок там погибли люди.

Жители Лос-Анджелеса не на шутку разозлились из-за неудобств, которые им причиняют съемки десятой части франшизы "Форсаж", и устроили масштабные протесты с призывом убрать с дорог города гонщиков, сообщает Daily Mail. Активисты заявляют, что сообщество пострадало от волны незаконных и опасных уличных гонок, поскольку владельцы машин дрифтуют в опасной близости от их домов.

Новую волну протестов вызвали запланированные на эти выходные съемки очередных сцен фильма в Анджелино-Хайтс, историческом районе недалеко от центра Лос-Анджелеса, где проживает вымышленный персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто. Франшиза рассказывает о подпольном мире уличных гонок, помогая популяризировать такие практики, как "захват улиц", когда толпы собираются – обычно ночью – чтобы посмотреть, как машины носятся на огромных скоростях по городским улицам.

Дамиан Кевитт, местный житель и основатель организации "Улицы для всех" (SAFE), сказал, что франшиза "прославляет незаконную деятельность", и в результате Анджелино-Хайтс стал "туристическим центром незаконных уличных гонок".

"По пятницам, субботам, воскресеньям вечером сюда проезжают три, четыре, пять, шесть машин, гоняют и жгут резину на шинах. До того, как здесь начали снимать "Форсаж", в этом сообществе не было уличных гонок", – заявил Кевитт.

Белла, еще одна жительница района, которая отказалась назвать свою фамилию, сказала, что ее дети были травмированы из-за того, что их постоянно будили звуки машин возле ее жилища по ночам, и теперь они слишком напуганы, чтобы играть вне дома:

"Они видели, как машина выходит из-под контроля и практически врезается в пешехода, стоящего прямо на углу".

Белла призвала Universal Pictures перенести будущие съемки в другое место, в то время как SAFE попросила город установить лежачие полицейские и внедрить политику абсолютной нетерпимости к уличным гонкам. Группа также попросила Universal добавить в фильмы "Форсаж" заявление об отказе от рейсинга на жилых улицах.

По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, за последний год в городе число смертельных случаев увеличилось на 30%, а количество серьезных травм из-за дорожно-транспортных происшествий возросло на 21%.

Первая часть "Форсажа" была выпущена Universal Pictures в 2001 году, и эта франшиза стала восьмой по величине кассовой серией фильмов в истории, собрав более 6,6 миллиардов долларов по всему миру за десять фильмов.

Выход десятой части "Форсажа" запланирован на май следующего года.

Напомним, Джейсон Момоа получил роль в последнем "Форсаже".