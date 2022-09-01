Мешканці Лос-Анджелеса зривають зйомки фільму "Форсаж-10" (відео)

Мешканці району, де мають відбутися зйомки, категорично проти, оскільки через вуличні перегони там загинули люди.

Жителі Лос-Анджелеса не на жарт розлютилися через незручності, які їм завдають зйомки десятої частини франшизи "Форсаж", і влаштували масштабні протести із закликом прибрати з доріг міста перегонників, повідомляє Daily Mail. Активісти заявляють, що спільнота постраждала від хвилі незаконних та небезпечних вуличних перегонів, оскільки власники машин дрифтують у небезпечній близькості від їхніх будинків.

Нову хвилю протестів викликали заплановані на ці вихідні зйомки чергових сцен фільму в Анджеліно-Хайтс, історичному районі неподалік центру Лос-Анджелеса, де мешкає вигаданий персонаж Віна Дізеля Домінік Торетто. Франшиза розповідає про підпільний світ вуличних перегонів, допомагаючи популяризувати такі практики, як "захоплення вулиць", коли натовпи збираються — зазвичай уночі — щоб подивитися, як машини гасають на величезних швидкостях міськими вулицями.

Даміан Кевітт, місцевий житель та засновник організації "Вулиці для всіх" (SAFE), сказав, що франшиза "уславлює незаконну діяльність", і в результаті Анджеліно-Хайтс став "туристичним центром незаконних вуличних перегонів".

"П'ятницями, суботами, неділями увечері сюди проїжджають три, чотири, п'ять, шість машин, ганяють і палять гуму на шинах. До того, як тут почали знімати "Форсаж", у цій спільноті не було вуличних перегонів", — заявив Кевітт.

Белла, ще одна мешканка району, яка відмовилася назвати своє прізвище, сказала, що її діти були травмовані через те, що їх постійно будили звуки машин біля її житла вночі, і тепер вони надто налякані, щоб гратися поза межами дому.

"Вони бачили, як машина виходить з-під контролю і практично врізається в пішохода, що стоїть прямо на розі".

Белла закликала Universal Pictures перенести майбутні зйомки в інше місце в той час, як SAFE попросила місто встановити лежачі поліцейські і впровадити політику абсолютної нетерпимості до вуличних перегонів. Група також попросила Universal додати у фільми "Форсаж" заяву про відмову від рейсингу на житлових вулицях.

За даними Департаменту поліції Лос-Анджелеса, за останній рік у місті кількість смертельних випадків збільшилася на 30%, а кількість серйозних травм через дорожньо-транспортні пригоди зросла на 21%.

Перша частина "Форсажу" була випущена Universal Pictures у 2001 році, і ця франшиза стала восьмою за величиною касовою серією фільмів в історії, зібравши понад 6,6 мільярда доларів по всьому світу за десять фільмів.

Вихід десятої частини "Форсажу" заплановано на травень наступного року.

Нагадаємо, Джейсон Момоа отримав роль в останньому "Форсажі".