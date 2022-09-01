Школьный звонок. Как британские принцы и принцессы начинали свой первый учебный день

По традиции "первый звонок" каждого королевского ребенка широко освещают в прессе.

Эпоха, когда представители королевских династий получали образование дома, осталась далеко в прошлом. Принцы и принцессы британской королевской семьи ходят в обычные детские сады, школы и колледжи. А в прессе традиционно широко освещают первый учебный день каждого королевского ребенка. В честь нового учебного года Фокус вспоминает, как принцы и принцессы встречали первое сентября.

Принц Чарльз и принцесса Анна

Старший сын Елизаветы II стал первым наследником британского престола, кто получил образование в самой обычной школе. Он обучался на дому до восьми лет, после чего поступил в школу Хилл Хаус в Западном Лондоне. Там он проучился 10 месяцев и осенью 1957 года перешел в подготовительную школу Cheam School, где когда-то обучался его отец принц Филипп. Учебное заведение находилось далеко от Лондона, а потому единственной связью с домом были письма, которые принц Чарльз писал каждую неделю.

[ + – ] Принц Чарльз и принцесса Анна в 1957 году Фото: Getty Images

А вот единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа находилась на домашнем обучении до 13 лет. После этого девочку отправили в женскую школу Benenden (Кент). Анна закончила обучение в 1968 году и решила не продолжать образование, сразу приступив к представительским обязанностям.

Принц Эндрю и принц Эдвард

До 8 лет принц Эндрю, как и его старший брат принц Чарльз, обучался на дому, после чего его отправили в подготовительную школу для мальчиков Heatherdown в Аскоте. Тогда она считалась престижным заведением, которое готовило учеников для поступления в Итонский колледж, однако принц Эндрю продолжил обучение в Gordonstoun в Шотландии.

Его младший брат принц Эндрю, прежде чем поступить в подготовительную школу, проучился год в так называемой "предшколе" Gibbs School (Кенсингтон), после чего перешел в Heatherdown, как и Эдвард.

[ + – ] Принц Эдвард в сопровождении Елизаветы II и своего старшего брата принца Эндрю в свой первый школьный день Фото: Getty Images

Принц Уильям

Первенец принцессы Дианы и принца Чарльза отправился в детский сад Jane Mynors' nursery school в сопровождении толпы журналистов. Принца отвели в садик лично родители, что вызвало огромный ажиотаж прессы.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз лично сопровождали Уильяма в его первый день в детском саду

[ + – ] Первый учебный день маленького Уильяма освещали десятки журналистов Фото: Getty Images

В первый класс принц Уильям отправился в школу Wetherby School снова в сопровождении принцессы Дианы, чему был несказанно рад. В 1990 году он продолжил обучение в подготовительной школе Ладгроув (Ludgrove) в Беркшире, а среднее образование принц Уильям решил получать не в шотландской школе Gordonstoun, как это было принято в королевской семье, а в Итонском колледже.

Принц Гарри

Принц Гарри в точности повторил образовательный путь своего старшего брата. А фотография рыжеволосого наследника с мешочком вещей наперевес в его первый школьный день облетели все СМИ страны, настолько мило выглядел младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза.

[ + – ] Первый школьный звонок принца Гарри Фото: Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения

Малышка Беа поступила в подготовительную школу Upton House School (Виндзор) едва ей исполнилось три года. Первого сентября ее в класс привела лично Сара Фергюсон. В семь девочку зачислили в Coworth Park School, а затем она продолжила обучение в школе Святого Георгия в Аскоте (St George's School) в 2000 году.

Ее младшая сестра принцесса Евгения училась там же, где и Беатрис. В 1994 году принцесса Евгения предстала перед репортерами в школьной форме наряду с сестрой, чем умилила всю Британию.

[ + – ] Принцесса Беатрис в свой первый школьный день в сопровождении принцессы Евгении и их мамы Сары Фергюсон Фото: Getty Images

Принц Джордж

Известно, что герцог и герцогиня Кембриджские всеми силами стараются уберечь своих детей от папарацци. А потому, когда их первенец принц Джордж пошел в детский сад, члены королевской семьи не стали звать репортеров. Вместо этого они поделились фотографиями наследника, сделанными лично Кейт. На снимках мальчик запечатлен у фасада Westacre Montessori School Nursery в Норфолке январским утром 2016 года.

А вот первый школьный день утаить от репортеров не удалось. В 2017 году принц Джордж поступил в престижную школу Thomas's Battersea в Лондоне. Мальчик очень стеснялся камер и не отпускал руку отца.

[ + – ] Принц Джордж в свой первый школьный день Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта

В январе 2018 года Шарлотта впервые пошла в детский сад Willcocks Nursery School в Лондоне. А в сентябре 2019 года — в престижную школу Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. В первый учебный день юную принцессу сопровождали ее родители и старший брат, который на тот момент перешел в третий класс.

Шарлотта выглядела задорной и весело кривлялась репортерам.

[ + – ] Первый школьный день принцессы Шарлотты Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, станет ли принц Джордж когда-нибудь королем.