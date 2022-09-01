Шкільний дзвоник. Як британські принци та принцеси розпочинали свій перший навчальний день

За традицією "перший дзвінок" кожної королівської дитини широко висвітлюють у пресі.

Епоха, коли представники королівських династій здобували освіту вдома, залишилася далеко в минулому. Принци та принцеси британської королівської сім'ї ходять у звичайні дитячі садки, школи та коледжі. А в пресі традиційно широко висвітлюють перший навчальний день кожної королівської дитини. На честь нового навчального року Фокус згадує, як принци та принцеси зустрічали перше вересня.

Принц Чарльз і принцеса Анна

Старший син Єлизавети II став першим спадкоємцем британського престолу, хто здобув освіту у звичайній школі. Він навчався вдома до восьми років, після чого вступив у школу Хілл Хаус у Західному Лондоні. Там він провчився 10 місяців і восени 1957 перейшов у підготовчу школу Cheam School, де колись навчався його батько принц Філіп. Навчальний заклад був далеко від Лондона, а тому єдиним зв'язком із домом були листи, які принц Чарльз писав щотижня.

[ + – ] Принц Чарльз і принцеса Анна в 1957 році Фото: Getty Images

А ось єдина дочка Єлизавети II та принца Філіпа була на домашньому навчанні до 13 років. Після цього дівчинку відправили в жіночу школу Benenden (Кент). Анна закінчила навчання в 1968 році та вирішила не продовжувати освіту, відразу приступивши до представницьких обов'язків.

Принц Ендрю та принц Едвард

До 8 років принц Ендрю, як і його старший брат принц Чарльз, навчався вдома, після чого його відправили в підготовчу школу для хлопчиків Heatherdown в Аскоті. Тоді вона вважалася престижним закладом, який готував учнів для вступу в Ітонський коледж, проте принц Ендрю продовжив навчання у Гордонстоуні в Шотландії.

Його молодший брат принц Ендрю, перш ніж вступити в підготовчу школу, провчився рік у так званій "передшколі" Gibbs School (Кенсінгтон), після чого перейшов у Heatherdown, як і Едвард.

[ + – ] Принц Едвард у супроводі Єлизавети II та свого старшого брата принца Ендрю у свій перший шкільний день Фото: Getty Images

Принц Вільям

Первісток принцеси Діани та принца Чарльза вирушив у дитячий садок Jane Mynors' nursery school у супроводі натовпу журналістів. Принца відвели в садок особисто батьки, що викликало величезний ажіотаж преси.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз особисто супроводжували Вільяма в його перший день у дитячому садку

[ + – ] Перший навчальний день маленького Вільяма висвітлювали десятки журналістів Фото: Getty Images

У перший клас принц Вільям вирушив у школу Wetherby School знову в супроводі принцеси Діани, чому був дуже радий. У 1990 році він продовжив навчання в підготовчій школі Ладгроув (Ludgrove) у Беркширі, а середню освіту принц Вільям вирішив здобувати не в шотландській школі Gordonstoun, як це було прийнято в королівській родині, а в Ітонському коледжі.

Принц Гаррі

Принц Гаррі точно повторив освітній шлях свого старшого брата. А фотографія рудоволосого спадкоємця з мішечком речей напереваги його першого шкільного дня облетіли всі ЗМІ країни, настільки милий вигляд мав молодший син принцеси Діани та принца Чарльза.

[ + – ] Перший шкільний дзвінок принца Гаррі Фото: Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія

Малятко Беа вступила в підготовчу школу Upton House School (Віндзор), ледве їй виповнилося три роки. Першого вересня її в клас привела особисто Сара Фергюсон. У сім років дівчинку зарахували в Coworth Park School, а потім вона продовжила навчання в школі Святого Георгія в Аскоті (St George's School) у 2000 році.

Її молодша сестра принцеса Євгенія навчалася там, де й Беатріс. У 1994 році принцеса Євгенія постала перед репортерами в шкільній формі поряд із сестрою, чим зворушила всю Британію.

[ + – ] Принцеса Беатріс у свій перший шкільний день у супроводі принцеси Євгенії та їхньої мами Сари Фергюсон Фото: Getty Images

Принц Джордж

Відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські всіма силами намагаються вберегти своїх дітей від папараці. А тому, коли їхній первісток принц Джордж пішов у дитячий садок, члени королівської родини не стали звати репортерів. Натомість вони поділилися фотографіями спадкоємця, зробленими особисто Кейт. На знімках хлопчик зображений біля фасаду Westacre Montessori School Nursery в Норфолку січневим ранком 2016 року.

А ось перший шкільний день приховати від репортерів не вдалося. У 2017 році принц Джордж вступив у престижну школу Thomas's Battersea у Лондоні. Хлопчик дуже соромився камер і не відпускав батькову руку.

[ + – ] Принц Джордж у свій перший шкільний день Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта

У січні 2018 року Шарлотта вперше пішла в дитячий садок Willcocks Nursery School у Лондоні. А у вересні 2019 року — в престижну школу Thomas's Battersea на південному заході Лондона. Першого навчального дня юну принцесу супроводжували її батьки та старший брат, який на той момент перейшов у третій клас.

Шарлотта мала задерикуватий вигляд і весело кривлялася репортерам.

[ + – ] Перший шкільний день Шарлотти Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, чи стане принц Джордж коли-небудь королем.