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Стиль життя

Шкільний дзвоник. Як британські принци та принцеси розпочинали свій перший навчальний день

Принц Джордж у свій перший шкільний день дуже бентежився через камери
Фото: Getty Images | Принц Джордж у свій перший шкільний день дуже бентежився через камери

За традицією "перший дзвінок" кожної королівської дитини широко висвітлюють у пресі.

Епоха, коли представники королівських династій здобували освіту вдома, залишилася далеко в минулому. Принци та принцеси британської королівської сім'ї ходять у звичайні дитячі садки, школи та коледжі. А в пресі традиційно широко висвітлюють перший навчальний день кожної королівської дитини. На честь нового навчального року Фокус згадує, як принци та принцеси зустрічали перше вересня.

Принц Чарльз і принцеса Анна

Старший син Єлизавети II став першим спадкоємцем британського престолу, хто здобув освіту у звичайній школі. Він навчався вдома до восьми років, після чого вступив у школу Хілл Хаус у Західному Лондоні. Там він провчився 10 місяців і восени 1957 перейшов у підготовчу школу Cheam School, де колись навчався його батько принц Філіп. Навчальний заклад був далеко від Лондона, а тому єдиним зв'язком із домом були листи, які принц Чарльз писав щотижня.

Принц Чарльз і принцеса Анна в 1957 році
Принц Чарльз і принцеса Анна в 1957 році
Фото: Getty Images

А ось єдина дочка Єлизавети II та принца Філіпа була на домашньому навчанні до 13 років. Після цього дівчинку відправили в жіночу школу Benenden (Кент). Анна закінчила навчання в 1968 році та вирішила не продовжувати освіту, відразу приступивши до представницьких обов'язків.

Принц Ендрю та принц Едвард

До 8 років принц Ендрю, як і його старший брат принц Чарльз, навчався вдома, після чого його відправили в підготовчу школу для хлопчиків Heatherdown в Аскоті. Тоді вона вважалася престижним закладом, який готував учнів для вступу в Ітонський коледж, проте принц Ендрю продовжив навчання у Гордонстоуні в Шотландії.

Його молодший брат принц Ендрю, перш ніж вступити в підготовчу школу, провчився рік у так званій "передшколі" Gibbs School (Кенсінгтон), після чого перейшов у Heatherdown, як і Едвард.

Принц Едвард у супроводі Єлизавети II та свого старшого брата принца Ендрю у свій перший шкільний день
Принц Едвард у супроводі Єлизавети II та свого старшого брата принца Ендрю у свій перший шкільний день
Фото: Getty Images

Принц Вільям

Первісток принцеси Діани та принца Чарльза вирушив у дитячий садок Jane Mynors' nursery school у супроводі натовпу журналістів. Принца відвели в садок особисто батьки, що викликало величезний ажіотаж преси.

Принцеса Діана та принц Чарльз особисто супроводжували Вільяма в його перший день у дитячому садку
Принцеса Діана та принц Чарльз особисто супроводжували Вільяма в його перший день у дитячому садку
Перший навчальний день маленького Вільяма висвітлювали десятки журналістів
Перший навчальний день маленького Вільяма висвітлювали десятки журналістів
Фото: Getty Images

У перший клас принц Вільям вирушив у школу Wetherby School знову в супроводі принцеси Діани, чому був дуже радий. У 1990 році він продовжив навчання в підготовчій школі Ладгроув (Ludgrove) у Беркширі, а середню освіту принц Вільям вирішив здобувати не в шотландській школі Gordonstoun, як це було прийнято в королівській родині, а в Ітонському коледжі.

Принц Гаррі

Принц Гаррі точно повторив освітній шлях свого старшого брата. А фотографія рудоволосого спадкоємця з мішечком речей напереваги його першого шкільного дня облетіли всі ЗМІ країни, настільки милий вигляд мав молодший син принцеси Діани та принца Чарльза.

Перший шкільний дзвінок принца Гаррі
Перший шкільний дзвінок принца Гаррі
Фото: Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія

Малятко Беа вступила в підготовчу школу Upton House School (Віндзор), ледве їй виповнилося три роки. Першого вересня її в клас привела особисто Сара Фергюсон. У сім років дівчинку зарахували в Coworth Park School, а потім вона продовжила навчання в школі Святого Георгія в Аскоті (St George's School) у 2000 році.

Її молодша сестра принцеса Євгенія навчалася там, де й Беатріс. У 1994 році принцеса Євгенія постала перед репортерами в шкільній формі поряд із сестрою, чим зворушила всю Британію.

Принцеса Беатріс у свій перший шкільний день у супроводі принцеси Євгенії та їхньої мами Сари Фергюсон
Принцеса Беатріс у свій перший шкільний день у супроводі принцеси Євгенії та їхньої мами Сари Фергюсон
Фото: Getty Images

Принц Джордж

Відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські всіма силами намагаються вберегти своїх дітей від папараці. А тому, коли їхній первісток принц Джордж пішов у дитячий садок, члени королівської родини не стали звати репортерів. Натомість вони поділилися фотографіями спадкоємця, зробленими особисто Кейт. На знімках хлопчик зображений біля фасаду Westacre Montessori School Nursery в Норфолку січневим ранком 2016 року.

А ось перший шкільний день приховати від репортерів не вдалося. У 2017 році принц Джордж вступив у престижну школу Thomas's Battersea у Лондоні. Хлопчик дуже соромився камер і не відпускав батькову руку.

Принц Джордж у свій перший шкільний день
Принц Джордж у свій перший шкільний день
Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта

У січні 2018 року Шарлотта вперше пішла в дитячий садок Willcocks Nursery School у Лондоні. А у вересні 2019 року — в престижну школу Thomas's Battersea на південному заході Лондона. Першого навчального дня юну принцесу супроводжували її батьки та старший брат, який на той момент перейшов у третій клас.

Шарлотта мала задерикуватий вигляд і весело кривлялася репортерам.

Перший шкільний день Шарлотти
Перший шкільний день Шарлотти
Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, чи стане принц Джордж коли-небудь королем.