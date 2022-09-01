Louis Vuitton собирается открыть вегетарианский ресторан в Сеуле

Заведение будет смоделировано по образцу огорода.

Французский дом моды Louis Vuitton расширяет границы прекрасного и планирует открыть вегетарианский ресторан в здании Louis Vuitton Maison в Сеуле. Об этом пишет Нypebeast.

По информации издания, модный дом сотрудничает с мишленовским шеф-поваром Аленом Пассаром из Арпежа. По его задумке будущий ресторан будет смоделировано по образцу огорода.

"Это будет пространство, которое пробуждает истинный вкус осени на основе свежих ингредиентов с персоналом, превратившимся в садовников" — объясняет Ален Пассар.

В меню будут изысканные вегетарианских блюдах, в основе которых овощи, травы и фрукты. Жители города могут ожидать, что ресторан откроется в ближайшие недели на 4-м этаже Maison.

Ранее Louis Vuitton уже экспериментировал в этом направлении. Летом модный дом открыл свой первый поп-ап ресторан во флагманском бутике в Чхондам-дон, в южном Сеуле. Интерьер был выполнен в стиле Louis Vuitton с мраморными столешницами, бронзовыми стенами и фирменными цветами-вензеля бренда на потолке, а также кожаными держателями для салфеток с изображением талисмана бренда Вивьен.

В ресторане подавали блюда французской кухни, приготовленные из сезонных ингредиентов. А шеф-поваром в необычном месте был Пьер Санг Бойер, который управляет пятью ресторанами в Париже, где сочетает французскую и корейскую кухню.

"Я стремился отразить свою двойную ДНК в своей кухне, когда ступил на сцену парижского ресторана в 2012 году. Я рад представить вам свою французскую кухню с корейским оттенком с использованием сезонных, местных и исключительно качественных ингредиентов", — говорил шеф-повар.

Фокус ранее вспомнил знаменитую рекламу Louis Vuitton, в которой участвовал покойный генсек СССР Михаил Горбачев. Его съемки в кампейне, посвященном путешествиям в 2007 году, стали настоящей сенсацией. На снимке пожилой и элегантный Горбачев ехал в дорогом авто с дорожной сумкой Louis Vuitton. Фото опубликовали в журнале Vogue.