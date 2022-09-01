Louis Vuitton збирається відкрити вегетаріанський ресторан у Сеулі

Заклад змоделюють на зразок городу.

Французький дім моди Louis Vuitton розширює межі прекрасного та планує відкрити вегетаріанський ресторан у будівлі Louis Vuitton Maison у Сеулі. Про це пише Нypebeast.

За інформацією видання, модний дім співпрацює з мішленівським шеф-кухарем Аленом Пассаром із Арпежа. За його задумом, майбутній ресторан буде змодельований за зразком городу.

"Це буде простір, який пробуджує справжній смак осені на основі свіжих інгредієнтів, із персоналом, який перетворився на садівників", — пояснює Ален Пассар.

У меню будуть вишукані вегетаріанські страви, в основі яких овочі, трави та фрукти. Жителі міста можуть очікувати, що ресторан відкриється найближчими тижнями на 4-му поверсі Maison.

Раніше Louis Vuitton уже експериментував у цьому напрямі. Влітку модний дім відкрив свій перший поп-ап ресторан у флагманському бутику в Чхондам-дон у південному Сеулі. Інтер'єр був виконаний у стилі Louis Vuitton із мармуровими стільницями, бронзовими стінами та фірмовими квітами-вензелями бренду на стелі, а також шкіряними тримачами для серветок із зображенням талісмана бренду Вів'єн.

У ресторані подавали страви французької кухні, виготовлені із сезонних інгредієнтів. А шеф-кухарем у незвичайному місці був П'єр Санг Бойєр, який керує п'ятьма ресторанами у Парижі, де поєднує французьку та корейську кухню.

"Я прагнув відобразити свою подвійну ДНК у своїй кухні, коли ступив на сцену паризького ресторану у 2012 році. Я радий представити вам свою французьку кухню з корейським відтінком із використанням сезонних, місцевих і винятково якісних інгредієнтів", — говорив шеф-кухар.

Фокус раніше згадав про найменитішу рекламу Louis Vuitton, у якій брав участь покійний генсек СРСР Михайло Горбачов. Його зйомки в кампейні, присвяченому подорожам у 2007 році, стали справжньою сенсацією. На знімку літній і елегантний Горбачов їхав у дорогому авто з дорожньою сумкою Louis Vuitton. Фото опублікували в журналі Vogue.