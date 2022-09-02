2 сентября 2022 года. Что нужно и чего нельзя делать сегодня

Во второй день осени хорошо загадывать желание — говорят, оно обязательно сбудется.

Что случилось в этот день?

2 сентября православная церковь вспоминает пророка Самуила. Его считают покровителем мужчин. Раньше в Самойлов день хорошей традицией считалось собраться всей семьей за столом и отметить праздник.

В Украине профессиональный праздник отмечают нотариусы.

Что нельзя делать 31 августа?

► заводить новые знакомства

► стричь волосы и ногти

Приметы:

► Загаданные в этот день желания обязательно сбываются..

► Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

► Многие рябины созрели – осенью будут часто идти дожди.

День ангела празднуют:

Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Кто родился 31 августа?

1908 — Валентин Глушко, украинский конструктор ракетно-космического комплекса ""Энергия" — "Буран"

1964 — Киану Ривз, американский актер

1965 — Леннокс Льюис, канадский и британский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории

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