2 сентября 2022 года. Что нужно и чего нельзя делать сегодня
Во второй день осени хорошо загадывать желание — говорят, оно обязательно сбудется.
Что случилось в этот день?
2 сентября православная церковь вспоминает пророка Самуила. Его считают покровителем мужчин. Раньше в Самойлов день хорошей традицией считалось собраться всей семьей за столом и отметить праздник.
В Украине профессиональный праздник отмечают нотариусы.
Что нельзя делать 31 августа?
► заводить новые знакомства
► стричь волосы и ногти
Приметы:
► Загаданные в этот день желания обязательно сбываются..
► Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
► Многие рябины созрели – осенью будут часто идти дожди.
День ангела празднуют:
Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.
Кто родился 31 августа?
1908 — Валентин Глушко, украинский конструктор ракетно-космического комплекса ""Энергия" — "Буран"
1964 — Киану Ривз, американский актер
1965 — Леннокс Льюис, канадский и британский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории
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2015 — Кабмин принял решение о создании Национальной полиции Украины