2 вересня 2022 року. Що потрібно і чого не можна робити сьогодні

Другого дня осені добре загадувати бажання — кажуть, воно обов'язково здійсниться.

Що сталося цього дня?

2 вересня православна церква згадує пророка Самуїла. Його вважають покровителем чоловіків. Раніше в Самуїлів день хорошою традицією вважалося зібратися всією родиною за столом та відзначити свято.

В Україні професійне свято відзначають нотаріуси.

Що не можна робити 31 серпня?

► заводити нові знайомства

► стригти волосся та нігті

Прикмети:

► Загадані в цей день бажання обов'язково збуваються.

► Журавлі летять високо і повільно — до теплої осені.

► Багато горобини дозріло — восени часто йтиме дощ.

День ангела святкують:

Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Хто народився 31 серпня?

1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу "Енергія" — "Буран"

1964 — Кіану Рівз, американський актор

1965 — Леннокс Льюїс, канадський і британський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії

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