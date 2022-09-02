2 вересня 2022 року. Що потрібно і чого не можна робити сьогодні
Другого дня осені добре загадувати бажання — кажуть, воно обов'язково здійсниться.
Що сталося цього дня?
2 вересня православна церква згадує пророка Самуїла. Його вважають покровителем чоловіків. Раніше в Самуїлів день хорошою традицією вважалося зібратися всією родиною за столом та відзначити свято.
В Україні професійне свято відзначають нотаріуси.
Що не можна робити 31 серпня?
► заводити нові знайомства
► стригти волосся та нігті
Прикмети:
► Загадані в цей день бажання обов'язково збуваються.
► Журавлі летять високо і повільно — до теплої осені.
► Багато горобини дозріло — восени часто йтиме дощ.
День ангела святкують:
Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.
Хто народився 31 серпня?
1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу "Енергія" — "Буран"
1964 — Кіану Рівз, американський актор
1965 — Леннокс Льюїс, канадський і британський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії
А також:
2015 — Кабмін ухвалив рішення про створення Національної поліції України