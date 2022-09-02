Жена Алексея Арестовича дала откровенное интервью украинскому глянцу

Анастасия Арестович рассказала о своих переживаниях в первые дни войны.

За последние полгода, пока полномасштабная война сотрясает нашу страну, советник Офиса президента Алексей Арестович стал успокоительной микстурой для украинцев. Каплей рационализма в том хаосе, что пришлось всем нам пережить. Именно его видеообращения в первые, наиболее трудные недели войны помогли украинцам сплотиться и поверить в собственные силы. И именно за эти отрезвляющие высказывания советника ОП больше других подвергают критике.

На днях супруга Алексея Арестовича дала откровенное интервью украинскому глянцу ELLE Ukraine, в котором поделилась воспоминаниями о своих переживаниях в первые дни войны, а также о том, что семья — самое ценное, что есть в жизни.

По словам жены Арестовича, 24 февраля она почти не спала. Анастасия проснулась посреди ночи и увидела мужа, сидящего на краю кровати с телефоном в руках. Буквально через минуту она услышала первые взрывы, и Алексей сказал, что началась война.

Анастасия вспоминает, что после начала российского вторжения в Украину, они некоторое время не виделись с супругом. Были дни, когда она совсем не была уверена, увидит ли еще когда-нибудь мужа. Именно поэтому, по словам Анастасии, каждая минута проведенная с семьей для нее очень ценна.

"Несмотря на войну, мы пытаемся найти время друг для друга. Мы можем встретиться в красивом месте, чтобы пообедать. Романтика присутствует во всем — от объятий до искренних разговоров", — говорит Анастасия.

По ее словам, Алексей за время войны стал добрее, и она очень годится тем, что ее муж в это непростое для страны время побуждает людей сочувствовать другим, вызывает в них чувства милосердия и принятия.

Анастасия отмечает, что война еще раз показала ей, что Алексей может выдержать любые психологические и физические нагрузки, оставаясь при этом спокойным и рассудительным.

"Гарантия моего чувства безопасности — это как раз отсутствие неожиданностей" — подчеркнула супруга советника ОП.

Фокус ранее писал о том, как Елена Зеленская провела День Независимости Украины в этом году.