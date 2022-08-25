Елена Зеленская появилась на День Независимости в костюме украинского бренда (видео)

Жена президента неизменно обращается к отечественным дизайнерам и стилистам.

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для Дня Независимости Украины 2022 брючный костюм украинского бренда. Видео с церемонии чествования воинов, погибших за Украину, поделился президент Украины в своих соцсетях.

На день рождения страны жена Владимира Зеленского пришла в стильном голубом костюме от украинского бренда Lake Studio. Он состоял из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой цветов.

К своему аутфиту первая леди добавила черные туфли на шпильках. Прической в этот день стал низкий пучок.

В то же время Владимир Зеленский неизменно продемонстрировал милитари-стиль, от которого не отказывается последние шесть месяцев.

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"Помним страшную цену свободы и независимости, которую заплатил наш народ. Почет и благодарность всем павшим за родную землю и наше свободное будущее. Не перестаем бороться за Украину и верить в нашу победу. 🇺🇦", — отметил под видео глава государства.

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Напомним, для интервью известному журналисту Елена Зеленская неизменно выбрала образ от украинского производителя.

Также Фокус писал о реакции первой леди Украины на скандал вокруг ее фотосессии для американского Vogue.