Елена Зеленская появилась на День Независимости в костюме украинского бренда (видео)
Жена президента неизменно обращается к отечественным дизайнерам и стилистам.
Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для Дня Независимости Украины 2022 брючный костюм украинского бренда. Видео с церемонии чествования воинов, погибших за Украину, поделился президент Украины в своих соцсетях.
На день рождения страны жена Владимира Зеленского пришла в стильном голубом костюме от украинского бренда Lake Studio. Он состоял из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой цветов.
К своему аутфиту первая леди добавила черные туфли на шпильках. Прической в этот день стал низкий пучок.
В то же время Владимир Зеленский неизменно продемонстрировал милитари-стиль, от которого не отказывается последние шесть месяцев.
"Помним страшную цену свободы и независимости, которую заплатил наш народ. Почет и благодарность всем павшим за родную землю и наше свободное будущее. Не перестаем бороться за Украину и верить в нашу победу. 🇺🇦", — отметил под видео глава государства.
Напомним, для интервью известному журналисту Елена Зеленская неизменно выбрала образ от украинского производителя.
Также Фокус писал о реакции первой леди Украины на скандал вокруг ее фотосессии для американского Vogue.