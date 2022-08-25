Олена Зеленська продемонструвала на День Незалежності костюм українського бренду (відео)

Дружина президента незмінно звертається до вітчизняних дизайнерів та стилістів.

Перша леді України Олена Зеленська обрала для Дня Незалежності України штанний костюм українського бренду. Відео з церемонії вшанування воїнів, полеглих за Україну, поділився президент України у своїх соцмережах.

На "день народження" країни дружина Володимира Зеленського прийшла у стильному блакитному костюмі від українського бренду Lake Studio. Він складався з прямих штанів та жакету без коміра з вишивкою квітів.

До свого аутфіту перша леді додала чорні туфлі на шпильках. Зачіскою цього дня став низький пучок.

Тим часом Володимир Зеленський незмінно продемонстрував мілітарі-стиль, від якого не відмовляється останні шість місяців.

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"Пам’ятаємо страшну ціну свободи та незалежності, яку заплатив наш народ. Шана і вдячність усім полеглим за рідну землю та наше вільне майбутнє. Не перестаємо боротися за Україну і вірити в нашу перемогу. 🇺🇦", — зазначив під відео глава держави.

[ + – ] Олена Зеленська

Нагадаємо, для інтерв'ю відомому журналісту Олена Зеленська незмінно обрала образ українського від виробника.

Також Фокус писав про реакцію першої леді України на скандал навколо її фотосесії для американського Vogue.