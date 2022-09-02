Анастасія Арестович розповіла про свої переживання в перші дні війни.

За останні пів року, доки повномасштабна війна стрясає нашу країну, радник Офісу президента Олексій Арестович став заспокійливою мікстурою для українців. Краплею раціоналізму в тому хаосі, що довелося всім нам пережити. Саме його відеозвернення в перші, найважчі тижні війни допомогли українцям згуртуватися та повірити у власні сили. І саме за ці протверезні висловлювання радника ОП найбільше критикують.

Днями дружина Олексія Арестовича дала відверте інтерв'ю українському глянцю ELLE Ukraine, у якому поділилася спогадами про свої переживання в перші дні війни, а також про те, що сім'я є найціннішим, що є в житті.

За словами дружини Арестовича, 24 лютого вона майже не спала. Анастасія прокинулася посеред ночі та побачила чоловіка, який сидів на краю ліжка з телефоном у руках. Буквально за хвилину вона почула перші вибухи, і Олексій сказав, що почалася війна.

Анастасія згадує, що після початку російського вторгнення в Україну вони деякий час не бачилися з чоловіком. Були дні, коли вона зовсім не була впевнена, чи побачить ще колись чоловіка. Саме тому, за словами Анастасії, кожна хвилина, проведена з сім'єю, для неї дуже цінна.

"Незважаючи на війну, ми намагаємося знайти час одне для одного. Ми можемо зустрітися в гарному місці, щоб пообідати. Романтика є в усьому — від обіймів до щирих розмов", — каже Анастасія.

За її словами, Олексій за час війни став добрішим, і вона дуже пишається тим, що її чоловік у цей непростий для країни час спонукає людей співчувати іншим, викликає в них почуття милосердя та прийняття.

Анастасія зазначає, що війна ще раз показала їй, що Олексій може витримати будь-які психологічні та фізичні навантаження, залишаючись при цьому спокійним і розважливим.

"Гарантія мого почуття безпеки — це саме відсутність несподіванок", — підкреслила дружина радника ОП.

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