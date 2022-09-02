Дэвид Бекхэм трогательно поздравил сына Ромео с днем рождения

Сыну бывшего футболиста исполнилось 20 лет.

47-летний Дэвид Бекхэм очень гордится своими детьми и дорожит каждым воспоминанием из их детства. На днях один из его наследников — Ромео Бекхэм — отметил свой 20-й день рождения. По этому случаю гордый отец опубликовал в Instagram трогательное поздравление для своего "взрослого мальчика".

На видео маленький Ромео впервые держит в руках бритву и пытается обращаться с ней как взрослый.

"С днем ​​рождения, мой большой мальчик. Просто чтобы ты знал, что папа всегда будет снимать эти моменты. Больше не подросток, мы так любим тебя и так гордимся тобой", — добавил он, отметив в публикации других членов семьи.

Виктория Бекхэм тоже опубликовала трогательное поздравления сыну.

"С днем ​​рождения, Ромео! У тебя самое доброе сердце и самая милая душа. Мы любим тебя и так гордимся тем невероятным молодым человеком, которым ты стал. Ты освещаешь комнату, как только входишь, ты трудолюбивый и талантливый, мы не можем не гордиться тобой, Ромео, с Днем Рождения! " — написала модельер.

Как известно, помимо Ромео у Дэвида и Виктории есть дочь 11-летняя дочь Харпер и сыновья — 17-летний Круз и 23-летний Бруклин.

В недавнем интервью Vogue Australia Виктория рассказывала о некоторых своих страхах по мере того, как ее дети, особенно дочь Харпер, становятся старше. Она беспокоилась о том, как бодишейминг распространился в социальных сетях, и о том, как это однажды может повлиять на Харпер.

"Харпер нет в социальных сетях, поэтому нам пока не о чем беспокоиться. Но, видя, насколько жестокими могут быть люди, да, это действительно [беспокоит меня]", — сказала Виктория.

Она также добавила, что Харпер в том возрасте, когда ее тело начнет меняться, и одноклассники могут начать подшучивать над ней.

"Мы много общаемся как семья, и она окружает себя хорошими друзьями. Но это довольно ужасно, я не могу лгать" — отметила супруга Дэвида Бекхэма.

Напомним, у Дэвида и Виктория в последнее время довольно непростые отношения со старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц. Ходят слухи, что Виктории не нравится невестка. Сама Никола считает, что их отношения испортились еще до свадьбы, когда свекровь хотела, чтобы она выходила замуж в платье ее бренда, а та выбрала наряд от Valentino. Впрочем, сама Виктория Бекхэм никак не комментирует свои отношения с супругой старшего сына. Бруклин, в свою очередь, предпочитает проводить время с семьей Николы.

Фокус ранее писал о том, что Никола и Бруклин появились на мероприятии в парных нарядах.