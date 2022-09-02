Девід Бекхем зворушливо привітав сина Ромео з днем народження

Синові колишнього футболіста виповнилося 20 років.

47-річний Девід Бекхем дуже пишається своїми дітьми й дорожить кожним спогадом із їхнього дитинства. Днями один із його спадкоємців — Ромео Бекхем — відзначив свій 20-ий день народження. З цієї нагоди гордий батько опублікував у Instagram зворушливе вітання для свого "дорослого хлопчика".

На відео маленький Ромео вперше тримає в руках бритву та намагається поводитися з нею як дорослий.

"Із днем ​​народження, мій великий хлопчику. Просто щоб ти знав, що тато завжди зніматиме ці моменти. Більше не підліток, ми так любимо тебе й так пишаємося тобою", — додав він, зазначивши в публікації інших членів сім'ї.

Вікторія Бекхем також опублікувала зворушливе вітання до сина.

"Із днем ​​народження, Ромео! У тебе найдобріше серце та наймиліша душа. Ми любимо тебе й так пишаємося тим неймовірним хлопцем, яким ти став. Ти освітлюєш кімнату, як тільки входиш, ти працьовитий і талановитий, ми не можемо не пишатися тобою, Ромео, з Днем народження!" — написала модельєрка.

Як відомо, крім Ромео, у Девіда і Вікторії є 11-річна дочка Гарпер і сини — 17-річний Круз і 23-річний Бруклін.

У недавньому інтерв'ю Vogue Australia Вікторія розповідала про деякі свої страхи в міру того, як її діти, особливо дочка Гарпер, стають старшими. Вона турбувалася про те, як бодішеймінг поширився в соціальних мережах, і про те, як це може вплинути на Гарпер.

"Гарпер немає в соціальних мережах, тому нам поки нема про що турбуватися. Але, бачачи, наскільки жорстокими можуть бути люди, так, це дійсно [турбує мене]", — сказала Вікторія.

Вона також додала, що Гарпер у тому віці, коли її тіло почне змінюватися, і однокласники можуть почати жартувати з неї.

"Ми багато спілкуємося як сім'я, і вона оточує себе хорошими друзями. Але це досить жахливо, я не можу брехати", — зазначила дружина Девіда Бекхема.

Нагадаємо, у Девіда та Вікторії останнім часом досить непрості стосунки зі старшим сином Брукліном і його дружиною Ніколою Пельтц. Ходять чутки, що Вікторії не подобається невістка. Сама Нікола вважає, що їхні стосунки зіпсувалися ще до весілля, коли свекруха хотіла, щоб вона виходила заміж у сукні її бренду, а та обрала вбрання від Valentino. Втім, сама Вікторія Бекхем ніяк не коментує свої стосунки з дружиною старшого сина. Бруклін, зі свого боку, вважає за краще проводити час із родиною Ніколи.

Фокус раніше писав про те, що Нікола та Бруклін з'явилися на заході в парному вбранні.